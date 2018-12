Tesla sljedeće godine pokriva cijelu Evropu svojim super punjačima

Mreža stanica sa Tesla super punjačima je značajno porasla u proteklih nekoliko godina. Međutim, i dalje postoje zemlje u kojima ima veoma malo, ili uopšte nema stanica za punjenje električnih automobila.

To bi uskoro trebalo da se promijeni. Naime, izvršni direktor i osnivač kompanije Tesla, Ilon Mask, je na svom Twitter profilu napisao da Pokrivenost Evrope super punjačima sljedeće godine biti veća za 100%.

Još uvek nema detalja o tome koliko će se novih stanica otvoriti, ali je Mask dodao da će se stanice prostirati od 'Irske do Kijeva (Ukrajine), i od Norveške do Turske”.

