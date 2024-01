Teslin Cybertruck ima problema

Tokom prošlogodišnjeg sajbertruk događaja, Ilon Mask je pokazao prilično impresivnu demo verziju koja je suprotstavila svoj EV pickup protiv Porschea 911 na stazi od četvrt milje. Cybertruck je došao na prvo mjesto.

Tesla tvrdi da je "Cyberbeast" sa tri motora vrijedan 99.990 dolara ubrzao od nule do 60 milja na sat za samo 2,6 sekundi i završio trku od četvrt milje za manje od 11 sekundi. Ali da li je to zaista bio slučaj? U video snimku objavljenom prošle nedjelje, YouTuber Engineering Explained poziva Maska da pedalira ono što se čini kao pretjerivanje u vezi sa mogućnostima Cybertrucka.

Kao prvo, vlasnik kanala Džejson Fenske kaže da Cybertruck zapravo ne završava cijelu trku od četvrt milje u demou. Fenske ističe da su oba vozila tek "na pola puta do tabela vremena" kada Tesla pokaže pogled na Porsche i Cybertruck koji prelaze ciljnu liniju jedan pored drugog.

To sugeriše da su prešli samo jednu osminu milje, pošto se vremenske table obično postavljaju na kraj trake od četvrt milje. Fenske je takođe pronašao neke dodatne dokaze koji to podržavaju, pa je čak izmjerio dužinu staze na Google mapama koristeći orijentire sa video snimka.

Ovo nije jedina potencijalna neslaganja koju su vlasnici Cybertrucka otkrili do sada, sada kada se vozilo isporučuje kupcima. Još jedan jutjuber, Kyle Conner iz Out of Spec Motoring, održao je prenos uživo kako bi testirao asortiman Cybertrucka. Na kraju petosatnog toka, Conner je otkrio da je model sa dva motora Foundation Series dobio samo oko 254 milje dometa nakon punog punjenja - dosta niže od dometa od 320 milja koje je obećao Tesla. Međutim, hladnoća je možda imala neke veze sa nižim rasponom od očekivanog, jer ga je Conner iznio na autoput po vremenu od oko 45 stepeni. Hladno vrijeme može značajno smanjiti domet EV.

U međuvremenu, na forumu Cybertruck Ovners Cluba, jedan korisnik je otkrio da vuča teškog tereta ozbiljno ograničava domet vozila, što se i očekuje. U svojim testovima, koristili su svoj Cybertruck sa pogonom na sve točkove da vuku Tesla Model Y na prikolici ukupne težine oko 6.000 funti. Vozač je prešao samo oko 111 milja sa 84 odsto napunjenosti prije nego što se baterija Cybertrucka istrošila.

Tesla navodi da će na kraju izdati proširivač dometa koji bi trebalo da ponudi dodatnih 130 milja dometa, ali ovi nalazi ne idu baš uz Teslin prikaz trenutnog Cybertrucka kao elektrane za vuču. Događaj isporuke prošle godine u velikoj mjeri je promovisao kamion kao sposoban da radi sve stvari koje rade normalni kamioni, uključujući vuču teških predmeta kao što je raketni motor SpaceX.

Ni Cybertruck možda nije tako robustan kao što ga Mask opisuje. Post na Redditu nudi uvid u uputstvo za upotrebu Cybertrucka, u kojem se navodi da spoljašnjost Cybertrucka "nema providan sloj na površini spoljašnjih panela karoserije" - nešto što većina automobila mora da pomogne u zaštiti boje od oštećenja od sunca i manje ogrebotine, prenosi "AutoBlog".

Umjesto toga, Tesla primjećuje "sve ogrebotine koje se pojavljuju nalaze se na samim pločama od nerđajućeg čelika". Sve ovo ne znači da je Cybertruck vanzemaljska zvijer sposobna da ide van puta i da bude "napravljena za bilo koju planetu", posebno kada su očigledni problemi sa softverom zaglavili ovaj Cybertruck u snijegu. Cybertruck možda nije ni najpraktičniji kamionet za ovdje na Zemlji.

