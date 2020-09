"Teslin" auto-pilot potpuno zakazao na testu i pokosio "pješaka"

Na Twitteru se pojavio snimak testa sistema automatskog kočenja "Teslinog" Modela 3, koji su sproveli Kinezi, a u kome je "Tesla" spektakularno zakazao. Naime, sistem uopšte nije registrovao "pješaka", pa shodno tome - nije ni zakočio.

"Teslini" automobili imaju najnapredniji sistem autonomne vožnje, a istovremeno to i jedan od najkontroverznijih sastava u automobilskoj industriji danas.

Tome u prilog ide i najnoviji video objavljen na Twitteru, u kome Kinezi testiraju taj sistem na lutkama koje simuliraju prave pješake, piše Zimo.dnevnik.hr, prenosi B92.

Test je bio zamišljen tako da se "Teslin" Model 3 kreće na pravcu pri manjoj brzini, a lutka postavljena na klizni mehanizam u ključnom trenutku "izlijeće" pred automobil, koji bi, barem u teoriji, trebalo da uoči i prepozna opasnost na putu i - zaustavi se.

Međutim, u testu koji je prikazan na videu "Tesla" se ne zaustavlja, a nesrećni "pješak" u naletu ostaje bez nogu i još ponekog dijela tijela. Automobil na kraju zaustavlja sam vozač.

Clip from China of a $TSLA Model 3, evidently equipped with the latest and greatest safety technology. My guess is the 4D dojo supercomputer recognizes that the pedestrian dummy is not a human and therefore sees no reason to perform evasive maneuvers. pic.twitter.com/R1mQqbxIy9