Teslin autopilot od punog mjeseca pomislio da je žuto svjetlo na semaforu

Američki proizvođač električnih automobila trudi se da pokaže kako ima funkcionalan sistem autonomne vožnje i korisnicima nudi da se pretplate na opciju Full Self-Driving po cijeni od 99 do 199 dolara mjesečno.

Međutim, ova opcija je daleko od savršene, o čemu svedoči i video-snimak koji je na Tviteru podijelio jedan vozač Tesle.

Izgleda da sistem registruje pun mjesec kao žuto svjetlo na semaforu i usporava vozilo, prenosi B92.

Treba napomenuti da je u ovom slučaju pun mjesec bio u niskom položaju, ali to svakako ne smije da bude opravdanje kada je riječ o funkcionisanju sistema autopilota u vožnji.

Teslin direktor Ilon Mask često se hvali tehnološkim dometima svoje kompanije, ali na svaku takvu vijest kao rekacija dolaze primjeri koji ga demantuju, kao što je bilo i u ovom slučaju.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD