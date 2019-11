Teslin električni kamionet rezervisalo skoro 150.000 ljudi

Za manje od 48 sati, američki proizvođač primio je 146.000 narudžbina za novi model Cybertruck.

Direktor Tesle, Ilon Mask, pohvalio se u subotu velikim brojem rezervacija za električni kamionet koji je predstavljen u noći između četvrtka i petka, prenosi B92.

Kako je Mask objavio na Twitteru, najviše potencijalnih kupaca opredijelilo se za verziju sa dva elektromotora (42%), a samo nešto malo manje (41%) za najskuplju opciju sa čak 3 elektromotora, dok svega 17% želi bazični model sa samo jednim električnim motorom.

Sa stanovišta zarade, ovo su odlični podaci za Teslu jer preko 80% potencijalnih kupaca namjerava da potorši novac na skuplje verzije kamioneta.

Mask se takođe pohvalio da ovoliki broj narudžbina zabilježen bez klasičnog marketinga i reklamiranja vozila.

Ipak, treba naglasiti da svi oni koji su naručili Cybertruck nisu sigurni kupci, s obzirom da Tesla za rezervaciju zahtijeva depozit od samo 100 američkih dolara.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor