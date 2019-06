Teslin pikap model koštaće manje od 49.000 dolara

Osnivač i izvršni direktor kompanije Tesla, Ilon Mask, otkrio je da će novi pikap njegove kompanije koštati manje od 49.000 dolara.

"Ljudi treba da budu u mogućnosti da kupe sjajan kamioniet po cijeni od 49.000 dolara. Ili manje", rekao je Mask tokom intervjua za podkast jednog od ljubitelja kompanije Tesla.

Kako bismo to bliže objasnili, navešćemo da će najavljeni Rivian R1T pikap model koštati 69.000 dolara. To znači da će on od Teslinog modela biti 20.000 dolara skuplji. Međutim, model Rivian će se prodavati kao premijum model. To samo po sebi znači da će biti opremljen naprednom tehnologijom. Prema tome, ostaje da se vidi kakav će biti model kompanije Tesla, piše sajt vrelegume.rs. Najvažnije pitanje je da li će za 20.000 dolara manje, ljudi dobiti isto što i kod modela Rivian R1T?

Ono što o Teslinom modelu za sada znamo, jeste da će on biti jako veliki. Predastavnici američkog proizvođača električnih automobila su jednom prilikom izjavili da je njihov model "toliko veliki da u njegov krevet može da stane Ford F-150". Međutim, oni su naveli da konačna verzija tog Tesla modela neće biti "toliko velika". Ipak, rečeno je da će on imati šest sjedišta. Takođe, sa jednim punjenjem će moći da pređe između 643 i 804 kilometara. Očekuje se da taj model ima dva elektromotora.

Mask nikada nije krio koliko je zapravo uzbuđen zbog tog modela. On je krajem prošle godine izjavio da se "ne bi opterećivao oko automobila koji će moći da kupi samo mali broj ljudi".

Tesla pikap model će biti predstavljen u formi protoripa prije kraja ove godine.