Teslin rival predstavio kamion budućnosti za Evropu

Kompanija Nikola objavila je fotografije i tehničke detalje kamiona-šlepera sa pogonom na vodonik koji će u narednoj deceniji krstariti evropskim putevima.

Američka startap kompanija Nikola Motor, koja je još u sjenci znatno poznatijeg proizvođača električnih vozila – Tesle, predstavila je svoj novi kamion sa oznakom "Tre" koji je namijenjen isključivo evropskom tržištu.

Za razliku od kamiona Tesla Semi, koji se kreće uz pomoć elektromotora i pogonskih baterija u kojima je uskladištena električna energija, kamioni koje projektuje kompanija Nikola koristiće vodonične gorivne ćelije kako bi u samom vozilu generisali električnu struju potrebnu za pokretanje vozila.

Novi kamion – Nikola Tre, trebalo bi da ima prvu test vožnju 2020, dok bi se u prodaji našao 2022-2023. godine.

Ovaj kamion-šleper na vodonik biće ponuđen u više pogonskih konfiguracija, snage od 500 do 1.000 ks.

U zavisnosti od verzije, Nikola Tre će sa punim rezervoarom moći da pređe 500-1.200 km.

U američkoj kompaniji kažu da će kamion biti opremljen sistemima auto-pilota koji će mu omogućiti potpuno automatizovanu vožnju.

Foto: Nikola Tre

Proizvođač nije otkrio planove o tome gdje će se Nikola Tre izrađivati, ali je najavio da traži odgovarajuću lokaciju u Evropi za fabriku u kojoj će se ovaj kamion-šlepera proizvoditi.

Kompanija Nikola za sada je objavila kompjuterske rendere modela Tre, dok će se premijera prototipa ovog vozila održati u aprilu 2019. godine.

Do sada je ovaj proizvođač predstavio prototipove kamiona Nikola One i Nikola Two, oba za američko tržište.

(B92)