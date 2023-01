Teslino smanjenje cijena izaziva tektonske poremećaje

Budući da je već izvjesno vrijeme sasvim jasno da su Tesline marže veoma visoke, kompanija Ilona Maska ne samo što je mogla da spusti cijene u okviru kompletne game, već je to uradila na drastičan i iznenađujući način. Nedugo nakon Teslinih popusta i povlastica uvedenih na kraju 2022., kompanija je "spustila“ ljestvicu mnogo niže, tako da je, primjera radi, startna cijena Modela Y pala sa 65.990 na 52.990 dolara.

Mada ne iznenađuje efekat udarnog talasa, ono što je još interesantnije će biti uvid u to kako će on uticati na cjenovnu politiku i ponudu rivalskih firmi.

Istini za volju, cijene Teslinih automobila su neko vrijeme bile previsoke, a tokom većeg dijela 2022. su nastavljale da rastu. Potražnja za vozilima teksaškog proizvođača, navodno je bila veoma visoka, a liste čekanja su rasle. Ljudi su mjesecima čekali na isporuke, a neki su čak odustajali i okretali se konkurenciji, mada je i do njihovih modela teško doći.

Nakon što Tesla nije uspio da ispuni smjernice vezane za rast isporuka od 50 odsto u 2022. u odnosu na 2021. godinu, najavljeno je značajno smanjenje ciena.

Iako će američki proizvođač elektromobila vjerovatno osjetiti pad prihoda kao rezultat masivnih popusta, čini se da s druge strane prodaje automobile brže nego ikada ranije, što utiče na mnoge aspekte američke i globalne automobilske industrije u cjelini. I mada je izgledalo da vrijednost Teslinih akcija pada još niže kada su se sniženja cijena prvi put pojavila, čini se da počinju da raste zbog skoka u prodaji.

Po nedavnim izvještajima, mnogi proizvođači automobila, posebno oni koji u ponudi nemaju mnogo električnih modela, imaju teškoća s profitnim maržama, i to do te mjere da gube novac.

Izgubljeni prihodi zapravo dolaze iz prodaje "plug-in“ hibrida dotičnih kompanija, pošto one još uvijek nisu u stanju da proizvode električne automobile i prodaju ih s ogromnim maržama kao što to uspjeva Tesli, i možda će morati da snize cijene, posebno da bi podstakli nastavak prodaje. Analitičar Bank of America, Džon Marfi izjavio je: "Ovo smanjenje cijena će poslovanje vjerovatno učiniti još težim, i to u vrijeme kada svi pokušavaju da povećaju ponudu u segmentu električnih automobila.“

Portparol GM-a nedavno je izjavio da kompanija pomno prati promjene u Teslinoj cjenovnoj politici, kao i da one za sada nisu uticale na "Detroitsku trojku“. Takođe, primjetio je da ovakva vremena naglašavaju važnost GM-ovog cilja da u budućnosti ima široku ponudu različitih električnih vozila u različitim cjenovnim rangovima.

Prema istraživanju "Motor Intelligencea", prodaja Tesle u 2022. iznosila je oko 65 odsto ukupne prodaje električnih vozila u SAD. Imajte na umu da se ova prodaja desila u vrijeme kada su Tesline cijene bile na najvišem istorijskom nivou, a vrijeme čekanja poslovično dugo. U međuvremenu, Fordovo učešće u prodaji električnih vozila iznosilo je samo 8 odsto, a GM-ovo tek 3.5 odsto.

Cijene polovnih automobila konačno padaju, a to bi se moglo pokazati posebno tačnim za elektromobile, zbog drastičnog smanjenja Teslinih modela. Ne tako davno, neki ljudi su plaćali više za polovna Teslina vozila nego za nove verzije, budući da je potražnja bila tako velika, čekalo se dugo, a polovnjak je mogao da se dobije odmah. Kada je kompanija snizila cijene, postojale su polovne verzije koje su u oglasima koštale mnogo više od novih električnih vozila, ali to se naravno brzo mijenja. Cijena polovnih Tesli naglo opada, prodavci polovnih automobila gube novac, a cijene drugih polovnih električnih vozila počinju da ih prate.

Kako sve više ljudi postaje svjesno Teslinog sniženja cijena i pokušava da se uključi u akciju, čini se da to generalno izaziva povećanje interesovanja za električnim automobilima uopšte. Edmunds je saopštio da je broj ljudi koji traže električne automobile porastao nakon Teslinog nedavnog smanjenja cijena. Model Y je bio drugo najpretraživanije vozilo na Edmundsovom sajtu, a bio je tek 70. neposredno prije sniženja cijena.

Vjerovatno možete zamisliti mnoge druge načine na koje Teslino značajno smanjenje cijena utiče na kompanije širom svijeta. Biće zanimljivo vidjeti kako će rivali odgovoriti, kao i koliko dugo će Tesla nastaviti da nudi svoja vozila po sniženim cijenama. Ako konkurenti urade isto, to može da podstakne firmu Ilona Maska da ne podiže cijene previsoko, ali u međuvremenu će ti rivali vjerovatno izgubiti još više novca. Predstoje i zanimljiva vremena kada su u pitanju vrijednosti preprodaje i kako smanjenje cijena utiče na taj segment trgovine, prenosi "AutoBlog".