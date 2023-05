Tokom transporta izgorio hiperautomobil Mercedes-AMG One (FOTO)

Britanske novine "The Sun" su objavile fotografije hiperautomobila Mercedes-AMG One koji je uništen u požaru.

Hiperautomobil vrijedan oko 2.5 miliona evra je fotografisan na autoputu M6 u Stafordšajeru, a u pitanju je jedan od samo 275 planiranih primjeraka.

Prema riječima očevidaca, automobil nije bio u vožnji nego se prevozio u prikolici. Zbog toga je i katastrofalni požar još veća misterija. Vatrogasci su učinili sve što je bilo u njihovoj moći, ali požar je očigledno bio preintenzivan pa je bukvalno "progutao" skupocjeni hiperautomobil.

Incident je potvrđen i iz Mercedesa, navodi "Klix".

Mercedes-AMG One apparently burns to crisp being transported on U.K. highway. https://t.co/H9AMRiJfF6 pic.twitter.com/s8tvXcfCYl