Toyota Prius od sada i sa pogonom na svim točkovima

Pratnja Land Rover Defender modela po neutabanim stazama kroz nepristupalne terene je nešto što niko neće raditi sa modelom Toyota Prius AWD-e.

Međutim, pogon na svim točkovima je nešto što će svakako dobro doći po klizavoj podlozi.

Toyota Prius AWD-e lanisrana je kao model za 2019. godinu, kao dio restilizacije četvrte genracije.

Ona posjeduje jedan mali elektromotor koji pokreće zadnje točkove. Taj elektromotor je aktivan stalno pri brzini do 10 km/h, dok se, kada osjeti da je to potrebo, uključuje automatski pri brzinama od 10 do 69 km/h.

Ukupna izlazna snaga novog pogonskog sklopa je 121 KS, što je i više nego dovoljno za gradsku vožnju.

Međutim, kada se izađe na otvoreni put osjeća se nedostatak snage, ali i manjak zvučne izolacije. Potrošnja goriva modela sa AWD pogonom u odnosu na standardni model je nešto malo veća i iznosi od 4,5 do 4,9 litara na 100 pređenih kilometara.

Niko ne kupuje model Toyota Prius, bez obzira na to imao on AWD pogon ili ne, zbog njegovoih sportskih karakteristika.

Naravno, iz Toyote to znaju. Zbog toga je upravljanje lako, a vožnja udobna. Kabina je prostrana sa dovoljno mjesta za noge i glave, preglednost je velika, a kontrolama se lako pristupa. Takođe, prtljažnik zapremine 708 litara je veći nego kod Mazde 3 u hečbek varijanti na primjer.

Ono što je Toyota uradila uvođenjem AWD pogona za model Prius je zapravo plod želje da se kupcima koji žive na mestima sa hladnijom klimom pruži nekakav osjećaj sigurnosti. Ostaje samo želja da je ovaj restajling sa sobom donio i malo ljepši dizajn.

(NN/vrelegume.rs)