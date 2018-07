Toyota će obustaviti prodaju nekih svojih modela u SAD?

Toyota bi mogla obustaviti izvoz nekih od svojih modela u SAD ako Donald Tramp ispuni svoje prijetnje o povećanju tarifa za vozila, saznaje Bloomberg.

Naime, kako je naveo izvršni direktor kompanije Toyota za sjevernoameričko tržište, Džim Lenc, japanski proizvođač automobila trenutno analizira kako će te tarife uticati na svaki od njegovih modela.

"Ako se tarife povećaju od 10 do 25 procenata, moraćemo dobro da razmislimo o našim sljedećim koracima. Nekim modelima ćemo možda povećati cijenu, dok za neke druge modele možda obustavimo prodaju, što će rezultirati manjim izborom za kupce", naveo je Lenc.

Iako Toyota trenutno radi na konstrukciji svoje jedanaeste fabrike u SAD, ona i dalje u te zemlje uvozi veliki broj svojih automobila. Zapravo, više od polovine od 2,4 miliona vozila koje je ova kompanija prodala na američkom tržištu prošle godine je uveženo.

Najpopularniji model kompanije Toyota u SAD, RAV4, se na to tržište uvozi iz Kine i Kanade. Takođe, čak 95% modela Lexus RX se na to tržište uvozi iz Kanade.

Ipak, i dalje se veliki broj automobila te kompanije proizvodi u SAD a među njima je i model Camry, koji je prošle godine prodat u 387.000 jedinica. Čak 97% primeraka tog modela se proizvodi u postrojenju u Kentakiju.

Kako bilo, potencijalno povećanje tarifa je veoma kritično pitanje za Toyota-u, te je Lenc priznao da će njegova kompanija možda morati da poveća kapacitete proizvodnje u SAD. "Da li bi na tu odluku mogla da utiče politika? Da li ćemo odlučiti da proizvodimo automobile u Americi iako bi bilo znatno jeftinije to raditi negdje drugdje? Da, velike su šanse da se to desi", naveo je on.

(Vrelegume.rs)