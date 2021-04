Toyota i Tesla postaju partneri?

Kako piše južnokorejski Chosun Ilbo Toyota i Tesla su na pragu partnerstva u vezi sa razvojem nove platforme za budući električni SUV. Navodno, Toyota bi obezbijedila arhitekturu, dok bi softverski dio trebalo da odradi američki brend.

Glasina dalje kaže da će tako nastati novi model koji će biti pripadnik SUV segmenta i naravno EV. Korejci javljaju da se radi o vozilu čija bi cijena trebalo da iznosi 25.000 dolara i što se danas smatra za relativno pristupačan model kada se govori o električnim automobilima, prenosi autorepublika.

Ipak, nijedan od pomenutih proizvođača do sada se nije oglasio povom ovih glasina koji stižu iz daleke Azije. Izgleda pomalo nerealno da dođe do saradnje između Tesle i Toyote, ali to ne bi bilo prvi put da ove marke ostvare neki tip partnerstva.

Ne tako davno, 2010. godine je Toyota kupila akcije Tesle za 50 miliona dolara. Tada je američka marka radila na projektu razvoja električnog RAV4. Ali, Toyota je sve akcije Tesle prodala 2017. godine i otada nema udjela u proizvođaču električnih automobila.

Japanski brend ima samostalne planove u vezi sa elektrifikacijom. Njihova želja je da 40 odsto game bude elektrifikovano do 2025. godine, odnosno 70 odsto do 2030.

Za razliku od većine rivala, Toyota se nije posvetila samo EV modelima. U budućnosti će se oslanjati na niz pogona, klasičnih hibrida, preko plug-in hibrida, do električnih automobila i onih koji koriste gorivne ćelije.