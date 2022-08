Toyota lansirala bZ3 nastao u saradnji s firmama BYD i FAW

​Toyota ubrzava priču s promocijama novih baterijskih modela, pa je tako sada viđena limuzina utemeljena na kompanijskoj modularnoj arhitekturi nazvanoj e-TNGA.

U pitanju je drugi model nastao na električnoj platformi, dok je prvi bio imenovan kao Toyota bZ4X.

Dakle, novitet će se zvati Toyota bZ3, a djeluje da će Kina biti prvo tržište na kom će industrijalci iz Japana s ovom limuzinom okušati sreću.

To što novi adut Toyote vidimo na slikama već sada, pretpremijerno što se kaže, možemo zahvaliti braći Kinezima i njihovim propisima vezanim za sertifikaciju budućih modela, gdje su javnim učinjene i ove ilustracije.

Stručnjaci su ranije tipovali na indeks bZ5, ali su se Japanci naposlijetku opredijelili da nazivom malo smire nomenklaturu, pa umjesto petice imamo trojku u nazivu. To nikako ne znači da je ova "Trojka" maleni automobil. Ne, naprotiv, veća je od Corolle, pa se u dužinu prostire na 4.725 milimetara (plus 95 mm), u širinu na 1.835 mm (plus 55 mm), i u visinu na 1.475 mm (plus 40 mm).

Iznenađenje tek slijedi, a vjerujemo da će i vaša reakcija biti identična kada čujete, u stvari pročitate, da je električni automobil bogatiji milimetrima između prednje i zadnje osovine, čak i od velike limuzine Camry: 2.880 mm spram 2.825 mm. Sudeći po sertifikatu, točkovi prečnika 16 ili 18 inča će se i naći u katalozima Toyote, za one koji pristupe konfiguraciji novog aduta marke.

Ono što je još više interesantno tiče se instaliranog pogonskog sklopa. Sedan polaže pravo na sopstvenu platformu, ali su zato električni motori i trakcione baterije (litijum-gvožđe-fosfat) plod rada školovanih likova iz kineske firme BYD!

Sedan će se oslanjati na zadnji pogon i za sada su homologovane dvije verzije. Jedna nudi 184, dok druga pruža 245 konjskih snaga. Kapacitet baterija nije obnarodovan ali znamo da će slabašniji sedan biti težak 1.710 kilograma, dok će moćniji mjeriti 1.835 kg žive vage. Maksimalna brzina nove limuzine će nezavisno od snage biti ograničena na (i dalje) razumnih 160 km/h.

Drugi Toyotin partner iz Narodne Republike Kine će biti zadužen za organizaciju proizvodnje modela bZ3. Pričamo o koncernu FAW, to jest o zajedničkom poduhvatu Toyote i ovog industrijskog diva. Proizvodne trake bi trebalo da "vide" nov baterijski proizvod na četiri točka prije isteka ove godine. Naravno, ako je za vjerovati preliminarnim informacijama i "stručnjacima".

(AutoRepublika)