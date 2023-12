Toyota optužena za obmanjujući marketing u SAD

​Američka organizacija za zaštitu potrošača "Public Citizen" podnijela je žalbu protiv japanske auto-kompanije Toyote Federalnoj trgovinskoj komisiji (FTC).

U žalbi se optužuje Toyota da svoje hibridne automobile u reklamama prikazuje kao čisto električne, na primjer koristeći termine kao što su "EVs", "električni" ili "elektrifikovani", prenosi "Electrive".

Svojim marketinškim kampanjama "Beyond Zero", "Electrified Diversified" i "To Each Their Own Electric", kao i drugim reklamnim spotovima, Toyota pokušava da sugeriše da su njeni hibridni automobili čisto električna vozila, ističu potrošači u svojoj kritici.

"Public Citizen" je saopštio da je u interesu potrošača da konkurencija bude fer, i da bi komisija trebalo da preduzme mjere sprovođenja protiv Toyote kako bi okončala njen obmanjujući marketing.

Takođe bi trebalo bi da pruži jasne smjernice u svojim ažuriranim Zelenim vodičima da je oglašavanje automobila na benzin kao "EV", "električnih" ili "elektrifikovanih" zabranjeno u skladu sa Odeljkom 5 FTC zakona, prenosi "Biznis".

