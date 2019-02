Toyota ukida najmanji Prius

Toyota će prestati da proizvodi najmanju verziju svog hibridnog modela - Prius C, najavili su u toj japanskoj kompaniji.

Prius C, koji je debitovao prije sedam godina, odlazi u penziju, a zamijeniće ga nova Corolla Hybrid hečbek, potvrdio je potpredsjednik za marketing Toyote, Ed Laukes za Motor1.

On nije precizirao do kada će se najmanji model sa oznakom Prius proizvoditi, ali je rekao da to "vjerovatno neće biti još dugo" i da je Prius C "dobro poslužio svrsi".

Toyota je ovaj model predstavila 2012. godine kao jeftiniju i manju alternativu regularnom Priusu čija je popularnost u to vrijeme bila u usponu.

Prius C je dizajnerski manje odudarao od automobila sa konvencionalnim motorima, a imao je pogonski sistem koji se sastoji od četvorocilindarskog 1.5 litarskog benzinca i elektromotora, ukupne kombinovane snage 99 ks.

Sa druge strane, nova Corolla Hybrid opremljena je 1.8 litarskim benzinskim agregatom i elektromotorom čija je ukupna snaga 122 ks.