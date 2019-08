Toyotina "kutija na točkovima" dobija serijsku verziju?

Koncept TJ Cruiser predstavljen je prije dvije godine i radikalno je drugačiji od automobila koje Toyota trenutno proizvodi.

Kako saznaje japanski Best Car, Toyota planira da ponudi kupcima produkcijsku verziju kutijastog koncepta koji u sebi spaja SUV i minivan vozilo.

Orignalno predstavljen 2017. na tokijskom auto-salonu, koncept TJ Cruiser ima multifunkcionalnu, prostranu "kockastu" kabinu, poput minivan i lakih komercijalnih modela, ali i vozne karakteristike SUV automobila.

Kako su tada tvrdili u Toyoti, TJ Cruiser je namenjen "vozačima sa stilom, koji u svom životu neprekidno spajaju rad i igru" - oznaka T dolazi od engleske riječi "toolbox" (kutija za alat), dok J označava "joy" (radosti).

S obzirom da je zamišljeno da se vozilo koristi i za obavljanje poslova, kao i za kretanje van asfalta, pojedini delovi karoserije (hauba, krov, podvozje) zaštićeni su kako bi se spoljašnjost zaštitila od ogerbotina. Po potrebi, vozač može da uključi pogon 4x4 kako bi lakše prešao preko neravnog terena i kroz blato.

Prednja vrata otvaraju se na klasičan način, dok su zadnja klizeća, čime je omogućen lakši pristup kabini prilikom ulaska pozadi, ali i u slučaju utovara kabastih stvari sa strane.

Zadnja klupa i sjedište suvozača lako se oboraju pri čemu se dobija potpuno ravan pod, u nivou sa prtljažnikom, pa se u vozilu mogu prevesti veliki predmeti dužine do 3 m. Toyota je ugradila razne trake i druge elemente pomoću kojih se stvari koje se prevoze u kabini mogu pričvrstiti i osigurati tokom vožnje.

Inače, koncept iz 2017. je postavljen na novu generaciju TNGA (Toyota New Global Architecture) mehaničke platforme, a upotrebljen je hibridni pogonski sistem sa 2.0 litarskim benzincem kao osnovnim agregatom.

Prema informacijama do kojih je došao Best Car, serijska verzija trebalo bi da bude predstavljena do kraja godine, a prodaja u Japanu bi počela početkom 2020. Za sada nije poznato da li bi i kada ovaj automobil stigao i na druga svjetska tržišta.

