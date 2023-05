Trajno zeleno svjetlo za pješake - novi projekat njemačkih gradova

Automobili već dugo nisu fokus gradskih saobraćajnih stručnjaka.

Nakon što se sve više gradova i opština odlučilo za nove biciklističke staze, sada su u fokusu pješaci. Neki gradovi sada čak planiraju i "radikalno" prvenstvo prolaza za pješake.

"Let it go – savez za atraktivan pješački saobraćaj" naziv je projekta koji se sprovodio od maja 2021. do aprila 2023. godine. Za projekat se prijavilo 30 gradova, a na kraju su izabrani Braunšvajg, Erfurt, Flensburg, Majzen i Visbaden.

Cilj projekta bilo je značajno unapređenje pešačkog saobraćaja u gradovima. Za svaki od pet pilot-gradova izrađeni su programi mera i izdate strateške preporuke za djelovanje.

"Ponekad čak i male mjere poput spuštanja trotoara, centralnih ostrva ili uvođenje mjesta za odmor donose izvanredna poboljšanja za pješake", navode vođe projekta.

"Evidentirali smo brojne nedostatke i izradili predloge za poboljšanja, a podršku nam je pružio veliki broj građana, tzv. kvartovskih šetača. Sada je na gradskim upravama da korak po korak sprovode mjere".

Visbaden želi da uvede trajno zeleno svijetlo za pješake

U Visbadenu su planovi već napredovali i trebali bi da se sprovedu uskoro, piše Fenix magazin.

Pored novih standarda za novogradnju, prenamjenu i obnovu saobraćajnica, Visbaden planira malu revoluciju: semafori će funkcionisati na način da pješacima pokazuju trajno zeleno svjetlo u trenucima kada tim putevima ne voze automobili.