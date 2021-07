U Evropi samo električni automobili od 2035.

Prema najavama komesara EU za zelenu politiku Fransa Timermansa, Brisel će preduzeti radikalne korake da obezbijedi stopostotno smanjenje emisije CO2 do 2035. godine, što bi praktično značilo prestanak proizvodnje vozila sa unutrašnjim sagorijevanjem i dizel i benzinskih motora samo za 14 godina postalo je samo dio istorije.

Promene će ići vrlo brzo. Do 2030. godine EU planira da smanji prosječne emisije ugljenika za 60 procenata u poređenju sa 1990-ima. Ideja Komisije je da obezbijedi dominaciju električnih vozila kombinacijom podsticaja i strožih pravila.

Posebno je važno osigurati pristupačnost e-vozila za sve Evropljane. Pritom će se proizvođačima vozila nametati dodatne naknade za zagađenje životne sredine.

"To moramo učiniti da podstaknemo uvođenje električnih vozila. Nije dovoljno objaviti datum ukidanja, već moramo da kažemo industriji, što stalno radimo, da dolaze stroži standardi emisije, koji će ih onda sami potisnuti u tom pravcu", rekao je Timmermans.

Njemački Volkswagen objavio je prošle nedjelje da ima za cilj da zaista zaustavi proizvodnju automobila sa unutrašnjim sagorijevanjem do 2035. godine. Do sada su standardi emisije CO2 izazvali žestoko protivljenje automobilske industrije, ali zvaničnici EU zauzeli su čvrst stav da do 2050. Evropa mora postati prvi svijet na svijetu bez nula ugljenika.

Zbog toga je Brisel pripremio paket od 13 zakonodavnih mjera i preduzeo mjere da obezbijedi većinsku podršku u parlamentu EU. Prema Timmermans-u, zeleni optimizam EK zasnovan je na činjenici da vide snažan zaokret u pristupu automobilske industrije.

E-vozila trenutno čine oko 11 odsto novih registracija u EU, što je tri puta više nego 2019. Drugim riječima, sama automobilska industrija prihvatila je ideju dekarbonizacije kao svoj cilj. Istina, još uvek postoji diskusija o brzini prilagođavanja, ali Timmermans vjeruje da se i u tom dijelu postiže dogovor.

Tu je i problem siromašnijih zemalja u EU, koje će se teže prilagoditi prelasku na e-vozila i druge alternativne vidove zelenog transporta. Brisel predlaže novi Socijalni fond za klimatske akcije za pomoć domaćinstvima u procesu zelene transformacije.

Siromašnije istočnoevropske zemlje, međutim, upozoravaju da njihove ekonomije, zavisne od fosilnih goriva, teško mogu izdržati tempo ubrzane dekarbonizacije.

Timmermans kaže da EU takođe mora zajednički da se pozabavi pitanjem infrastrukture za punjenje e-vozila. Trenutno samo tri zemlje - Francuska, Holandija i Nemačka - poseduju 70 odsto punionica za e-vozila.

"Moramo osigurati da svi Evropljani mogu putovati električnim vozilima i puniti ih na razumnoj udaljenosti od mjesta na kojem žele putovati ili gdje žive“, rekao je Timmermans.

(B92)