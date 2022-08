Ugradio čip u ruku da otvori Teslu

Moderni automobili se mogu otvoriti držeći ključ u džepu ili čak koristeći mobilni telefon.

Preko Vivokeya, ako vam to nije dovoljno, sada možete da otključate vrata i pokrenete automobil čak i sa čipom ugrađenim ispod kože.

To je uradio vlasnik Tesle koji je instalirao dva čipa, jedan za čuvanje osjetljivih podataka i novčanik kriptovaluta, a drugi za otključavanje svog modela 3.

Brandon Dalali (39), objasnio je:

"Prvi čip je bio nešto manji i nije bilo bolno ubaciti ga u ruku. Napunjen je u veliki špric i kroz njega nekako ubrizgan u moje tijelo. Drugi se takođe ubacuje na isti način".

@elonmusk Finally decided to take my phone key issues in to my own hands... literally. Tesla key chip implant. pic.twitter.com/RVK8ZaePoI