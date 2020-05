"Ukrao" od oca auto pa nagazio do 308 km/h, policija šokirana

Jedan 19-godišnjak optužen je za opasnu vožnju pošto je vozio nevjerovatnom brzinom od 308 kilometara na sat. Mladi vozač je uhvaćen na auto-putu u kanadskoj pokrajini Ontario, saopštila je policija.

"Ovo je najgore prekoračenje brzine za koje sam ikada čuo", rekao je iznenađeni policijski narednik Keri Šmit u videu objavljenom na Tviteru.

Vozač je u očevom mercedesu AMG CGE bio sa još jednim mladićem svojih godina. Vozačka dozvola mu je odmah oduzeta, a vozilo je natovareno na prikolicu i privremeno zaplijenjeno, na sedam dana.

Opasan prekršaj se dogodio u noći između subote i nedjelje jugozapadno od Toronta, na dijelu "Autoputa kraljice Elizabete", gdje je brzina ograničena na 100 kilometara na sat.

"Moglo je doći do užasne nesreće. 'Autoput kraljice Elizabete' nije trkalište", rekao je narednik, dodajući da su vozači koji su prolazili sirenama pozdravljali što je policija zaustavila mercedes koji ih je ranije pretekao sumanutom brzinom.

Privedeni mladić će se braniti sa slobode.

"Siguran sam da će mu biti teško da objasni zašto je to uradio baš na Dan majki, koji je u nedjelju, a i kako će tati objasniti to što automobil više nije u garaži", rekao je policajac.

