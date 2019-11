Unutrašnjost Aston Martina DBX pravljena u BiH

Kožna presvlaka sjedišta i plastični dijelovi prvog Aston Martinovog terenca DBX je rađena u kompaniji "Prevent Components" u Srebrenici.

DBX će biti predstavljen 20. novembra u Pekingu, a britanski proizvođač luksuznih vozila je uoči tog događaja objavio zvanične fotografije kako će izgledati njegova unutrašnjost.

"Zadovoljstvo nam je konačno predstaviti izgled komponenti na kojima smo radili zajedno s timom Aston Martina proteklih godina dana", objavili su iz Preventa.

NEWS: Aston Martin opens the door to interior details of DBX. The finely crafted cabin of our first SUV has been designed to ensure owners feel instantly at home from the moment they enter it's interior. DBX is revealed soon.https://t.co/zfdLzunzdo#AstonMartin #DBX pic.twitter.com/uweCyoFPB3