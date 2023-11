Upoznajte Chery Exeed Sterra ES

Čisti električni sedan koji bi se trebao pojaviti u prodaji i na evropskom tržištu upravo je predstavljen u Kini. Prepoznaćete ga pod nazivom Chery Exeed Sterra ES, a koji za prilično malo novca nudi zaista puno.

Chery Exeed Sterra ES je novi električni automobil relativno nepoznatog kineskog proizvođača u zapadnom svijetu, ali budite uvjereni kako ćete za ovaj brend itekako puno čuti u narednim godinama.

Krenimo od dimenzija koje su pozamašne za ovaj srednje veliki sedan – dužine je 4945mm, širine je 1978mm i visine od 1489mm, te ima međuosovinski razmak od 3000mm, a što samo govori kako ima puno prostora u unutrašnjosti. Enterijer dolazi u više boja koje su prilično različite – plava, zelena, crna, siva i bijela. Spoljašnji izgled donosi neke futurističke elemente što možete vidjeti na slikama oko prednjih svjetala. S obzirom na dizajn ima odličan koeficijent otpora vazduhaod 0,205 što samo govori kako će iskoristivost baterije biti velika.

U unutrašnjosti i sam kokpit dolazi u različitim bojama (plava, crna i bijela), broj fizičkih tipki je minimalizovan, a uz mali vozački ekran od 12,3 inča dominira infotainment sistem na ekranu od 15,6 inča i 2.5K rezolucije, a radi na novom Qualcommovom Snapdragon 8155 procesoru koji je otprilike dvostruko brži od prethodnika. Volan je obučen u kožu, ugrađene su dvije “ploče” za bežično punjenje pametnih telefona, a za zvuk se brine čak 23 ugrađena zvučnika. Naravno, prepun je senzora za sigurnost te pomoć pri vožnji.

U ponudi su modeli s jednim (RWD) i dva (AWD) elektromotora, oba imaju baterije koje potpisuje CATL, a ovaj jači ubrzava od 0-100km/h za samo 3,7 sekundi. Pohvalno je što koristi 800V arhitekturu što znači kako mu se baterija vrlo brzo puni – 5 minuta punjenja za samo 150 kilometara.

RWD model ima elektromotore od 185kW ili 230kW na zadnjim točkovima, dok AWD model ima elektromotore od 123kW + 230kW. Najjači model, Chery Exeed Sterra ES Max+ Extended Range Version ima bateriju od 97,7kWh i domet do čak 905 kilometara po CLTC-u, što je ipak optimističko mjerenje, a ako to pretvorimo u WLTP mjere to bi bilo oko 725 kilometara, a što je i dalje sjajno. Osnovni model je Sterra ES Pro Standard Range Version koja ima bateriju od 60,5kWh i s dometom do 570km (CLTC) odnosno (460km po WLTP-u).

Ovisno o modelu i paketu opreme cijena se u Kini kreće od 32.100€ do 46.200€. Teško je reći koja će mu cijena biti u Evropi, ali kada bi osnovni model bio ispod 40-ak hiljada evra, napravit će pravi dar-mar na tržištu.

