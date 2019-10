Uskoro prvi srpski punjač za električna vozila

Proizvođači dijelova i komponenti za autoindustriju zapošljavaju 50.000 radnika i slove za najveću industrijsku granu Srbije. U Čačku proizvode opruge za kamione Volvoa i Scania, u Kragujevcu plastične dijelove za Golf ili Passat. Važno pitanje je kako će se naši proizvođači dijelova prilagoditi prelasku autoindustrije sa benzin i dizel motora na električna vozila.

Prvo veliko pitanje za proizvođače auto dijelova u Srbiji je za kog stranog poručioca dijelova vezati svoju sudbinu.

Najbolji put je kada kao proizvođač možete da imate uvid u istraživanja i budućnost svog proizvoda, ali takvih slučajeva je sve manje. Pojavilo se i pitanje koliko strani partneri stvarno žele da prenesu tehnologiju i uključe domaće proizvođače u stvaranje novih proizvoda.

"To su standardi koji se odnose na menadžment kvalitetom, ali smo videli i tokom ove konferencije da bezbednost informacija postaje sve bitnija, tako da ćemo držati obuke koje se odnose i na bezbednost informacija i nastavićemo sa obukama na menadžment kvalitetom i na ket ken tehnlogije i slično", kaže Igor Vijatov iz Autoklastera Srbije.

Najavljeno je i postavljanje za 15 dana prvog srpskog punjača za električna vozila koji je proizvod Instituta IEEG u Staroj Pazovi i koji ima i domaći hardver i softver.

"To je punjač dva puta 22 kilovata i on se istalira na našoj lokaciji u Staroj Pazovi. Vrlo brzo ćete biti pozvani da vidite kako on funkcioniše i kakva je njegova automatizacija, odnosno prenos podataka na interfejs mrežu sa svim mogućim automatskim obradama podataka, kao što je i mjerenje energije i prenos i obračunavanje energije", objašnjava Slavko Vujović sa Instituta u Staroj Pazovi.

Autoklaster Srbije smatra da bez obzira na mnoge probleme, ima još dosta mjesta za sve koji žele da na prostoru jugoistočne Evrope proizvode dijelove.

Jednostavno - jeftina radna snaga, dobar kvalitet i inženjerski kadar, kao i novi autoputevi, mogu dovesti do toga da se veliki igrači pojave i u, do sada neinteresatnim, ruralnim krajevima Srbije.

(RTS)