VW će ipak napraviti novu „Bubu“?

Na internetu se u posljednjih nekoliko mjeseci pojavio veliki broj izvještaja o novoj generaciji modela Volkswagen Beetle. Međutim, neki od tih izvještaja su sugerisali da će nova generacija ugledati svjetlost dana, a u nekima se navodilo upravo suprotno.

Sada se pojavio još jedan izvještaj u kome se navodi da popularna „Buba“ ipak nije stigla do kraja svog puta. Naime, navodi se da će nova generacija ovog modela biti bazirana na MEB platformi, koja je „kamen temeljac“ za sva električna vozila njemačkog brenda.

Takođe, navodi se da će osim toga što će nova generacija ovog modela biti električna, ona poprimiti i potpuno drugačiju formu od one na koju smo navikli kada je riječ o modelu Beetle. Prema tome, osim što neće emitovati štetne gasove, nova „Buba“ će imati pogon na zadnjim točkovima, kao i originalni model, ali i novu karoseriju sa petoro vrata.

Pored toga što će imati elektromotor, nova generacija modela Beetle će imati i duže međuosovinsko rastojanje, a zahvaljujući njemu više mjesta u kabini za putnike na zadnjoj klupi. Što se oblika i retro dizajna tiče, to se neće mijenjati.

„Današnja „Buba“ je veoma atraktivan kupe ili kabriolet sa troja vrata, ali je broj modela koji možemo da prodamo ograničen“, naveo je šef dizajna kompanije VW, Klaus Bišof.

On je dodao i da je „automobil baziran na MEB platformi sa najmanjim međuosovinskim rastojanjem model I.D hečbek, pa prema tome, ako bismo model Beetle postavili na nju, dobijamo puno prostora, što znači da bi mogli da kreiramo veoma privlačan automobil“.

Bišof je priznao da bi do odluke o tome da će se nova generacija modal Beetle konstruisati moglo da prođe i do dvije godine. U međuvremenu, on je svoju vizuju tog modela već prenio na „papir“.

Kao što je kompanija Volkswagen i ranije najavljivao, „Buba“ neće biti jedini novi model u gami kompanije koji je inspirisan starim automobilima, te se uskoro očekuje i premijera modela I.D. Buzz koji je inspirisan Microbus modelom.

(Vrelegume.rs)