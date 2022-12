Valentino Rosi postaje fabrički GT vozač BMW M Motorsporta

​Proslavljeni motociklista i devetostruki svjetski Moto GP šampion, Valentino Rosi, povukao se prije dvije godine iz trka na dva točka. Od iduće godine on postaje i fabrički GT vozač za tim BMW M Motorsport.

Ipak, njegova stras prema brzini nije mu dala mira, pa se Rosi prošle sezone takmičio, bez većeg uspjeha, u GT čelindžu Evropa.

READY FOR HAPPY TO SHARE THIS BEAUTY WITH Maxime Martin and Augusto Farfus Jr @followWRT @BMWMotorsport pic.twitter.com/IhizqEKIvR