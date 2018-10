Vijetnamski automobil debitovao u Parizu

VinFast je jedan od novih proizvođača automobila koji dolazi iz Vijetnama, a na salonu u Parizu upravo je predstavio dva nova modela i to LUX A2.0 u sedanskoj verziji, odnosno LUX SA2.0 u obliku SUV-a.

Za dizajn automobila zaslužan je Pininfarina, a zlobnici kažu da sedan sličin na Alfu Romeo Giuliu, a SUV na nove Mazde.

Ispod haube oba modela smjestio se 4-cilindarski 2.0 koji raspolaže sa dvije snage, od 174 KS pa do 227 KS. Sedan sa slabijim motorom do stotke stiže za 8.9 sekundi, dok mu sa snažnijim treba 7.1 sekunda. SUV do stotke stiže za 8.9 sekundi, a s pogonom na sva četiri točka za 9.1 sekundi.

(autopress.hr)