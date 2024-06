Volkswagen opoziva 271.000 vozila u SAD

Njemački proizvođač automobila, Volkswagen, povlači više od 271.000 sportskih terenskih vozila (SUV) u Sjedinjenim Američkim Državama zbog rizika da se vazdušni jastuk suvozača možda neće aktivirati u slučaju sudara.

Opoziv obuhvata određene modele SUV vozila Atlas, proizvedene od 2021. do 2024. godine, kao i neke modele Atlas Cross Sport, proizvedene od 2020. do 2024. godine. Prema dokumentima koje su objavili američki bezbjednosni regulatori, problem se odnosi na ožičenje ispod suvozačevog sjedišta koje može dovesti do kvara.

Ako dođe do kvara, senzor koji određuje prisustvo putnika može biti deaktiviran, što bi moglo onemogućiti aktiviranje vazdušnog jastuka, povećavajući rizik od povreda prilikom sudara. U slučaju kvara, vozači će dobiti zvučno upozorenje i poruku o grešci na instrument tabli.

Volkswagen je naveo da vlasnici treba da izbjegavaju korišćenje suvozačevog sjedišta dok se ne obavi popravka. Prodavci će vlasnicima besplatno zamijeniti senzorsku platformu i kablove. Očekuje se da obaveštenja o opozivu počnu da stižu od 16. avgusta.

Kompanija je evidentirala 1.730 zahteva za aktiviranje garancije koji bi mogli biti povezani sa ovim problemom, prenosi Telegraf.

