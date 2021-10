Volkswagen pod pritiskom Tesle i kineskih proizvođača

Uprkos tome što je jedna od najposvećenijih kompanija po pitanju elektrifikacije, Volkswagen se osjeća ugroženim od strane konkurencije u vidu kineskih proizvođača i Tesle.

Po Rojtersu, Herbert Dis je izjavio da je njegova kompanija mogla da izgubi 30.000 radnih mjesta da se nije brzo pokrenula.

Volkswagen je ubrzo demntovao da je šef konglomerata to rekao, ali Rojters je naveo dva različita izvora koja su potvrdila dotičnu konverzaciju, na prvom mjestu nemački Handelsblatt. Ono što je ova publikacija potvrdila je da je konkurencija naterala VW da ubrza tranziciju ka elektromobilima.

Portparol Volkswagena, Mihael Manske, izjavio je za Rojters da su Tesla i kineska konkurencija nagnali njemačku kompaniju da se "pozabavi konkurentnošću“ fabrike u Volfsburgu. Osim što je najstarija i najveća Volkswagenova fabrika, Volfsburg ima i političko značenje koje se ne može potcijeniti.

Njemački proizvođač je prostudirao alternative da bi prilagodio ovaj pogon proizvodnji električnih automobila što je prije moguće. Po Manskeu, za sada ništa nije definisano. Međutim, on je spomenuo da "Tesla postavlja nove standarde na planu produktivnosti i obima u Grinhajdeu“, što je interesantno budući da ta fabrika još uvijek nije proizvela nijedan automobil.

Dok Teslin pogon zaista ne započne da isporučuje Model Y, njegova prijetnja je samo teoretska. Pored toga, za debatu je da li pojedinačan proizvod uopšte može da predstavlja pretnju za jedan Volkswagen. Mada se radi o direktnom konkurentu ID.4, VW takođe u prodaji ima i ID.3, za kojeg Tesla trenutno nema istinskog konkurenta.

Što se tiče spominjanja kineske konkurencija, kompanija verovatno nije željela da "osvijesti" BYD, NIO i Xpeng. Prvonavedeni predstavlja najveći rizik po Volkswagen, jer bi Dolphin BYD mogao da dostigne značajnu prodaju u Evropi ukoliko bude mogao da proizvede dovoljno automobila za kinesko i evropsko tržište.

Ekvivalentne cijene od 12.500 evra u Kini, Dolphin je otprilike identične veličine kao Honda Jazz, posjeduje LFP baterije (koje koristi i Tesla) i sistem od 800 V. To znači da 150 kilometara vožnje može da obezbjedi za samo pet minuta uz odgovarajući punjač. Ukoliko postoji neki model automobila zbog kojeg VW treba da bude zabrinut, to je ovaj, prenose vrele gume.

Pored Dolphina, NIO i Xpeng imaju ambiciozne planove. NIO nudi uspešan sistem zamene baterija, koji bi mogao sve ostale električne automobile da učini nepodesnim ako uspije da uspostavi odgovarajuću mrežu u Evropi. Xpeng želi da u ponudu stavi ADAS koji može da zavede vlasnike Tesle kao robusnija i pouzdanija alternativa Autopilotu i FSD-u.

Obje marke su već sada omiljene na tržištu polovnjaka u Kini, Tesla je na trećem mjestu! Ima smisla što Volkswagen nije imenovao nijednu od njih, jer bi to za posljedicu moglo da ima da kupci u Evropi obrate dodatnu pažnju na njihovu ponudu. Ako je to više nego što Tesla može da postigne, to bi mogao da bude veliki problem za njemačkog giganta.