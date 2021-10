Volkswagen predstavio robotaksi

Njemački auto-gigant priključio se sve većoj grupi proizvođača koji urbanu mobilnost budućnosti vide kroz autonomna višenamjenska vozila na električni pogon.

Mnoge svjetske auto-kompanije, ali i IT giganti, smatraju da bi samovozeći automobili na struju u narednim decenijama trebalo da čine srž urbane mobilnosti.

Njima se sada pridružio i Volkswagenu, koji je na manifestaciji "DRIVE Volkswagen Group Forum" predstavio koncept autonomnog robotaksija nazvan OnePod.

Osnovna namena mu je da bude autonomno vozilo dostupno na zahtjev.

Koncept je sličan nekim već viđenim, poput onog koji je na Olimpijskim igrama u Tokiju koristio Volkswagenov ljuti rival Toyota.

U Volkswagenu kažu da bi OnePod mogao imati više namjena - koristio bi se kao autonomni taksi za prevoz do četiri putnika, zatim kao porodično prevozno sredstvo ili vozilo za osobe sa invaliditetom, kao i, generalno gledano, za prevoz raznih društvenih kategorija poput djece i starijih ljudi, koji se inače ne mogu sami kretati gradom.

OnePod karakterišu velike staklene površine, koje omogućavaju nesmetan pogled putnika na okoliinu, pa se upotreba ovakvih vozila može proširiti i na turistički sektor.

Veliki digitalni ekrani u unutrašnjosti pružaju putnicima sve potrebne informacije, dok se praktičnost vozila pokazuje i kroz opciju spuštanja ili dizanja kabine, čime se ono može automatski prilagoditi visini iničnjaka u gradovima, što je veoma važno za putnike u invalidskim kolicima i majke sa malom djecom. Osim toga, u OnePod se ulazi kroz široka klizna vrata, pa je pristup putničkoj kabini znatno olakšan.

Inače, ovaj koncept je osmišljen u Volkswagenovom razvojnom i dizajnerskom centru u Potsdamu, a publika će moći da ga vidi do 31. decembra 2021. godine u Berlinu na izložbi Go.City - The Future of Urban Mobility.

(B92)