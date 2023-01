Volkswagen razvija napredan uređaj za klimatizaciju (VIDEO)

​Dolazeći električni sedan iz Volkswagena nosiće oznaku ID.7 i promovisaće uređaj za klimatizaciju s taze, izvanrednim naprednim mogućnostima.

Ponudiće mogućnost podešavanja ventalcije, upravljanja glasovnim putem i prilagođavanja sopstvenog rada u odnosu na proizvode dejstva Sunca.

Prototip pomenutog trozapreminskog modela je prije par nedjelja premijerno izložen na Sajmu potrošačke elektronike (Consumer Electronics Show – CES) koji je održan u Las Vegasu. Ipak, konstruktor se opredijelio da dizajn eksterijera koliko-toliko sačuva od pogleda javnosti, ali nas je zato udostojio uvida u izgled putničke kabine i posebno, komandne table vozila sutrašnjice.

Kao što je to slučaj i kod skoro svih drugi baterijskih modela, centralna konzola integriše dva digitalna ekrana gdje su skriveni meniji za upravljanje radom skoro svih funkcija vozila.

Između ostalog, ID.7 će donijeti i posebno sofisticiran sistem za kontrolu klimatizacije u vozilu, uz obećanje razvojnog tima da će ponuditi mogućnosti regulacije idealne temperature putničkog odjeljka i mogućnost brzog prilagođavanja željama kupaca ili trenutnom stanju u spoljnoj sredini. Rad ventilacionih mehanizama, tačnije zakrilaca unutar istog, će biti električno kontrolisan, kao što je to slučaj i kod premijum modela zvanog Porsche Taycan.

Ali, novina je u tome što se ove mlaznice (zakrilca) mogu orijentisati putem dinamičkog programiranja, posebno puštanjem ventilatora pomjeranjem ka nekoliko dijelova kabine da bi se brže osvježile. Pokreti cirkulacije vazduha se mogu kontrolisati pojedinačno, kako bi se prilagodili željama svakog putnika ponaosob.

Ovaj inteligentni sistem klima uređaja reaguje i na naredbe izdate glasovnim putem. Izgovorite "Sezame otvori se", što se na Volkswagenovom engleskom jeziku kaže na primer "Hello ID, my hands are cold" (Zdravo ID, ladne su mi ruke, smajli) i te riječi će automatski inicirati mlaz toplog vazduha usmjeren direktno na vaše dlanove, što će potrajati pet minuta, uz simultano dogrijavanje obruča upravljača.

Ostajemo ovde u domenu gedžeta, čak i ako će to možda uštedeti vrijeme, pod pretpostavkom da je interfejs automobila onoliko složen za upotrebu kao što je na aktuelnim modelima iz porodice (ID.3, ID.4 i ID.5). Još jedna zanimljiva tačka je prisustvo senzora na vetrobranskom staklu, a čija je funkcija u oblasti detekcije ugla nastupanja sunčevih zraka.

Sistem klimatizacije će prilagoditi svoje tokove da bi održao temperaturu u putničkoj kabini konstantnom i kompenzovao sve uticaje Sunca na određene površine unutar automobila.

Podsjećanja radi, ID.7 stiže na većinu tržišta Evrope do kraja 2023. Stoga ćemo uskoro moći da vidimo da li ovaj klima uređaj zaista donosi nešto korisno i revolucionarno, prenosi AutoRepublika.