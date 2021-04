Volkswagen ubrzava dekarbonizaciju

Volkswagen je pružio uvid u detalje kako planira da ostvari nultu emisiju do 2050., uključujući kapitalnu investiciju u održive tehnologije i posvećivanje smanjenju emisije CO2 po automobilu za 40 odsto do kraja ove dekade.

VW je istakao plan dekarbonizacije tokom "Way to Zero" konvencije. Njemačka kompanija je fokusirana na razvoj novog portfolija ID električnih vozila, a šef marke, Ralf Brandšteter, rekao je da će od sada težiti redukovanju emisije ugljenika u okviru proizvodnih procesa.

"Naša velika električna ofanziva je tek početak", rekao je Brandšteter. "Mi preuzimamo holistički pristup dekarbonizaciji, od proizvodnje, preko životnog vijeka do reciklaže."

Dodao je da s veličinom i uspjehom dolazi odgovornost.

"Tokom 2020., globalni karbonski otisak VW grupe je iznosio 369 miliona tona. Da je kojim slučaem naša kompanija država, bila bi rame uz rame s Velikom Britanijom kao 10. po veličini emiter", rekao je.

VW je postavio sebi cilj koji podrazumijeva ostvarivanje smanjenja emisije CO2 za 40 odsto po vozilu u Evropi do 2040., u poređenju s nivoom iz 2018., što je ekvivalentno 17 tona manje ugljen-dioksida.

Da bi bili ispunjeni ciljevi koje je uveo Evropski zeleni sporazum, Brandšeteter kaže da Volkswagen mora da poveća udio elektromobila u prodaji s 35 na 55 odsto do 2030., što u prevodu znači 300.000 jedinica više godišnje. Međutim, kompanija je sebi postavila cilj da se 70 odsto prodaje u Evropi odnosi na električna vozila do tada, uz više od 50 odsto u SAD i Kini.

Da bi poboljšao prodaju baterijski pogonjenih vozila, VW će lansirati najmanje po jedan novi električni ID model godišnje. Brandšteter je dodao da je električni prevoz pobijedio i da nema povratka, što su su sjajne vijesti za planetu.

Volkswagen kaže da radi na dekarbonizaciji svojih proizvoda i lancima snabdijevanja, tako da se obavezao da će do 2030. sve njegove fabrike sem onih u Kini biti snabdevane "zelenom" električnom energijom. Takođe se uvode održive komponente u konstrukciju ID modela, a emisija CO2 će biti ključni kriterijum pri kreiranju ugovora sa snabdevačima.

Kompanija takođe nastoji da razvije sopstveni proces reciklaže baterija, rekavši da namjerava da u budućnosti reciklira više od 90 odsto sirovina koje se koriste u baterijama.

Da bi osigurao da njegova vozila budu karbon-neutralna u što većoj mogućoj meri, VW će finansirati izgradnju nekoliko projekata vezanih za obnovljivu energiju, uključujući vetroparkove i solarne farme u nekoliko evropskih regiona. Prvi projekat je solarno postrojenje u Tram-Getenu u Njemačkoj, kapaciteta 170 miliona kilovat-časova godišnje.

Do 2025., kaže njemačka kompanija, pogoni koje finansira će generisati sedam teravat-časova "zelene" električne energije, uz to što će povećavati kapacitete kako bude rastao broj ID vozila na putevima.

Brandšteter je rekao da je VW „ispunjava svoju odgovornost postavljajući sebi obavezujuće ciljeve“, dodavši da Volkswagen ne može sam da podnese dekarbonizaciju prevoza, jer se radi o zajedničkom naporu vlasti, industrije i društva, koji treba da se udruže kako bi razgovarali o inovativnim idejama, pronašli nova rješenja i hrabro investirali.

