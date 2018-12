Volkswagenov jeftini EV je u stvari e-Up

Volkswagen je nadavno najavio da će tršištu ponuditi električni model finansijski pristupačniji od konkurencije do 18.000 evra.

Odmah se krenulo u spekulacije o izgledu automobila koji će biti konkurent Tesli, ali su iz VW "ugasili" sve nade ljubitelja brenda da će kompanija napraviti još jedan I.D. model.

Kako se sada čini, VW nema u planu nikakvo veliko iznenađenje za tržište, već će Volkswagenov pristupačni EV u stvari biti nova generacija gradskog mališana Up!

VW je već krenuo da približava Up! nižem cenovnm rangu pa aktuelnu generaciju već sada prodaje za 4.000 evra manje nego prije nekoliko mjeseci, ali to je i dalje oko 21.000 evra što je u rangu automobila B pa i C segmenta.

Prema saznanjima Blumberga (Bloomberg) VW planira da unapredi baterijsko pakovanje e-Up koje će mu omogućiti veću autonomiju i konkurentnost na tržištu elekričnih automobila u SAD i Evropi.

Novi e-Up bi trebalo da bude napravljen na MEB platformi koju koristi pomenuta električna I.D. porodica, što će uticati na nižu cijenu modela do pomenutih 18.000 evra.

Međutim, jasno je da VW neće imati model koji će konkurisati Teslinim električnim automobilima.