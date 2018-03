Volvo XC60 svjetski automobil godine

U tradicionalnom izboru "Svjetski automobil godine" (World Car of the Year), čije se finale održava pod okriljem sajma automobila u Njujorku, titula za 2018. pripala je SUV modelu Volvo XC60. To je ujedno prvi Volvo u istoriji koji je postao svjetski automobil godine.

Volvo XC60 iza sebe je ostavio preostalu dvojicu finalista, Mazdu CX-5 i Range Rover Velar, a ovo je druga značajna titula za švedskog proizvođača za manje od mjesec dana, pošto je početkom marta Volvo XC40 proglašen za "Automobil godine u Evropi".

Volvo XC60 postao je najbolji na svijetu glasovima žirija sastavljenog od 82 međunarodna automobilska novinara, a u širem izboru za priznanje "Svjetski auto godine 2018" bili su još Nissan Leaf, Alfa Romeo Giulia, Toyota Camry, Kia Stinger, BMW X3, Land Rover Discovery i Volkswagen T-Roc.

Inače, najbolji automobil na svjetu 2017. bio je takođe jedan SUV, Jaguar F-Pace.

Pored glavne nagrade, u Njujorku su dodijeljena priznanja u još 5 kategorija. Za najbolji luksuzni automobil godine izabran je Audi A8, dok je titula najboljeg sportskog automobila 2018. pripala BMW-u M5.

U kategoriji za najbolji "urbani" automobil na svijetu 2018. trijumfovao je Volkswagen Polo.

Za "najzeleniji" automobil na svijetu (vozilo sa najboljim ekološkim karakteristikama) proglašen je električni Nissan Leaf, a najbolje dizajnirani auto za 2018, prema mišljenju žirija je Range Rover Velar.

