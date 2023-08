Volvo u Velikoj Britaniji ukida limuzine i karavane

Volvo će od sada u Velikoj Britaniji isključivo prodavati SUV vozila, pošto je na tom tržištu ukinuo sve svoje limuzine i karavane.

To se odnosi na modele Volvo S60 sedan, kao i Volvo V60 i Volvo V90 karavan. Oni se trenutno još uvijek mogu naručiti, ali samo unaprijed konfigurisani sa zaliha dilera.

Najveća Volvoova limuzina, S90, uklonjena je iz prodaje sa britanskog tržišta ranije ovog ljeta kao dio šire "konsolidacije" asortimana kompanije.

​Fabrika u Južnoj Karolini u kojoj Volvo proizvodi S60 je u procesu renoviranja za proizvodnju električnih SUV-ova za Volvo i srodni brend Polestar.

Ipak, ukidanje karavana ne utiče na vozila koja se isporučuju preko Volvo odjeljenja za specijalna vozila, uglavnom britanskim hitnim službama, kao što su razne policijske snage. Ova vozila se razlikuju od modela za standardne kupce jer, zbog svoje namjene, kombinuju visoke performanse sa nižim unutrašnjim specifikacijama, povećanom nosivošću i unapređenim kočnicama.

Volvo u saopštenju navodi i ovo: "Nastavljamo da brzo transformišemo našu ponudu proizvoda, što znači ne samo kretanje ka potpunoj elektrifikaciji, već i prelazak na nove platforme i tehnologije u svim našim automobilima. Naravno, moraćemo da evoluiramo i konsolidujemo našu liniju kako dajemo prioritet potpuno električnim automobilima i napravimo ovu tehnološku tranziciju. Kao rezultat toga, uklonili smo neke modele iz UK linije. To uključuje S60, V60 i V90. Potražnja za našom postojećom linijom SUV vozila nastavlja da raste, dok je interesovanje za naše predstojeće potpuno električne modele EX30 i EX90 jako. U međuvremenu, apetit za naše modele limuzina i karavana je pao na veoma nizak nivo u UK, što je dovelo do naše odluke da uklonimo ove modele iz prodaje u UK."

Budućnost Volvo ne-SUV modela je dugo bila nejasna. Kompanija se obavezala da će ponuditi potpuno električnu ponudu do 2030. godine, sa po jednim novim električnim vozilom godišnje.

Osim toga, Volvo nije dao nikakve naznake da će direktno zamijeniti svoje S i V linije modela električnim vozilima, iako je šef Džim Rouan nagovijestio da će se takvi modeli vratiti. "Dovoljno je reći da igramo u svim spektrima i opsegu, i imamo kupce kojima su potrebna različita vozila i različite namjene za vozila," rekao je on.

"Pokušaćemo da se postaramo da možemo da uhvatimo što je više moguće od toga."

Međutim, dodao je da "40 različitih modela" nije Volvoova strategija i da će linija biti dizajnirana tako da zadovolji segmente koji su najtraženiji. "Najavili smo da ćemo napraviti manji SUV", rekao je on prije predstavljanja EX30. "Onda različiti formati, sedani i karavani ili šta god: doći ćemo do toga kada dođemo do toga", prenosi "AutoBlog"