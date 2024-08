Vratio se Lamborghini Diablo

Prošlo je godinu dana otkako je kompanija Eccentrica Cars najavila restomod legendarnog Lamborghini modela - a sada stižu nove informacije.

Iza imena Eccentrica V12 krije se novi Lamborghini Diablo, i biće ponuđen u samo 19 primjeraka.

Prvi od tih 19 dostupan je posjetiocima sajma automobila u Montereju, a dodata su mu neka moderna rješenja kao što su LED dnevna svjetla i novi dizajn felni.

Enterijer takođe spaja moderno i klasično - digitalni kokpit je spreman za vozača, uz danas obavezni infotainment sistem.

Zadržana je, međutim, klasična ručica mjenjača - u pitanju je šestostepeni mjenjač uparen sa V12 motorom i zadnjim pogonom.

Motor je 5,7-litarski, i dostiže 550 KS uz 600 Nm maksimalnog obrtnog momenta. Za kočnice, naravno, zadužen je Brembo, a cijena ovog automobila (koji se prodaje od ljeta sljedeće godine) je oko 1,3 miliona dolara, prenosi B92.

The Eccentrica V12 debuts at The Quail, and only 19 will be built.https://t.co/i8xBduuNK0