WhatCar dodijelio nagrade za najbolje polovne automobile

Britanska nezavisna potrošačka organizacija WhatCar dodijelila je nagrade za polovni automobil godine.

Izenađujuće, francuski automobil osvojio je glavnu nagradu. Peugeot 5008 proglašen je sveukupnim pobjednikom, ovaj model sa sedam sjedala pohvalio je žiri zbog prostranog i elegantnog interijera, impresivne profinjenosti u voznim karakteristikama i izvrsne vrijednosti za novac.

Neće se svi složiti s rezultatom jer francuska vozila uopšteno imaju lošu reputaciju zbog pouzdanosti. Upravo je to jedna od najvažnijih tačaka za kupce polovnih automobila koji su obično nešto stariji, već izvan garancije ili uskoro biti izvan garancije.

Tim za reviziju pohvalio je Peugeot zbog velikog raspona učinkovitih motora, zajedno sa sedam sjedala i praktičnošću. Peugeot nije samo ostvario pobjedu u kategoriji velikih SUV-ova, već je i postao ukupni pobjednik.

Mark Pearson, urednik rubrike polovnih automobila u What Caru za 5008 je rekao: "Uvijek je teška odluka procijeniti toliko atraktivnih polovnih automobila i izabrati samo jednog pobjednika. No, na kraju je samo jedan automobil stajao iznad ostalih, a to je bio Peugeot 5008. Dugo smo mu se divili kao novom automobilu, a sada mislimo da je on i sjajan polovnjak", prenosi revijaHAK.

Ove je godine bilo 17 kategorija, s pobjednikom i dva doprvaka u svakoj kategoriji kako bi ambicioznim kupcima pomogli u donošenju što informativnije odluke.

Sve je kategorije ocjenjivao panel stručnjaka koji je razmotrio svestrane sposobnosti, pouzdanost, vrijednost i dostupnost traženih verzija, a zatim odabrao najbolje automobile u toj klasi. Ove godine nagrade su uglavnom bile u rukama BMW-a, s ukupno četiri pobjednika u kategoriji za njemačku marku. Slijede Audi i Škoda, koji su bili najuspješniji proizvođači sa po tri pobjede.

Polovni gradski automobil godine:

Kia Picanto (2017.-danas).

Takođe dobri: Hyundai i10 (2014.-2020.) i Volkswagen Up (2012.-danas).

Polovni mali automobil godine:

Škoda Fabia (2015.-danas).

Takođe dobri: Seat Ibiza (2017.-danas) i Suzuki Swift (2010.-2017.).

Polovni porodični automobil godine:

Audi A3 (2013.-2020.).

Takođe dobri: Škoda Octavia (2013-2020) i Volkswagen Golf (2013-2020).

Polovni poslovni automobil godine:

Audi A4 (2015.-danas).

Takođe dobri: BMW serije 3 (2019.-danas) i Volkswagen Passat (2015.-danas).

Polovni luksuzni automobil godine:

BMW serije 5 (2017.-danas).

Takođe dobri: Audi A8 (2017.-danas) i Mercedes-Benz S-klasa (2014.-2020.).

Polovni mali SUV godine:

Seat Arona (2018.-danas).

Takođe dobri: Audi Q2 (2016.-danas) i Renault Captur (2013.-2019.).

Polovni porodični SUV godine:

Škoda Karoq (2017.-danas).

Takođe dobri: Seat Ateca (2016.-danas) i Volkswagen Tiguan (2016.-danas).

Polovni veliki SUV godine:

Peugeot 5008 (2017.-danas).

Takođe dobri: Audi Q5 (2018.-danas) i Škoda Kodiaq (2016.-danas).

Polovni luksuzni SUV godine:

Audi Q7 (2015.-danas).

Takođe dobri: Porsche Macan (2014.-danas) i Volvo XC90 (2015.-danas).

Polovni monovolumen godine:

Volkswagen Touran (2015.-danas).

Takođe dobri: Ford Galaxy (2015.-danas) i Citroën Grand C4 Picasso (2014.-2018.).

Polovni karavan godine:

Škoda Octavia (2013.-2020.).

Takođe dobri: BMW serije 5 (2017.-danas) i Volkswagen Passat (2015.-danas).

Polovni mali sportski automobil godine:

Ford Fiesta ST (2013-2017)

Takođe dobri: BMW M135i (2012-2016) i Renault Megane RS (2018-danas).

Polovni kupe/kabriolet godine:

BMW serije 4 Gran Coupé (2014.-2020.).

Takođe dobri: Audi TT (2014.-danas) i Audi A3 Cabriolet (2014.-2020.).

Polovni sportski automobil godine:

BMW i8 (2014.-2020.)

Takođe dobri: Porsche Cayman (2013.-2016.) i Mazda MX-5 (2015.-danas).

Polovna sportska limuzina godine:

Mercedes-AMG E63 (2017.-danas).

Takođe dobri: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (2016.-danas) i Mercedes-AMG C63 (2016.-danas).

Polovni hibridni automobil godine:

BMW 530e (2017.-danas).

Takođe dobri: Hyundai Ioniq (2017.-danas) i Volkswagen Passat GTE (2015.-danas).

Polovni električni automobil godine:

Renault Zoe (2013.-danas).

Takođe dobri: Nissan Leaf (2018.-danas) i Tesla Model 3 (2019.-danas).

