Zabrana uvoza Euro3 vozila u Srbiji realna od 2021.

Realno je da od 2021. godine u Srbiji na snagu stupi zabrana uvoza automobila sa "Euro3" standardom motora, izjavio je ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan.

On je za TV Prva rekao da je to jedna od mera koja je neophodna za smanjenje zagađenje vazduha, kao i borbe sa opasnim otpadom, što stari automobili nakon upotrebe postaju.

"Nisam siguran da možemo više da dozvoljavamo da budemo groblje najlošijih automobila", kazao je Trivan i dodao da su automobili sami po sebi opasni otpad i da se tu ne radi samo o izduvnim gasovima kojima zagađuju vazduh.

Kako je naveo, Ministarstvo zaštite životne sredine daleko je "doguralo sa inicjativom za zabranu uvoza 'Eeuro3'' automobila", međutim, kako dodaje, i tu je potrebno postići određeni konsenzus u društvu.

Smatra da je za to moguće postići konsenzus u društvu, jer se ne radi samo o ekologiji, već i o bezbjednosti.

Podsjetio je da su najstarija vozila i najmanje bezbjedna i ako bi se pravila statistika koja vozila učestvuju u saobraćajnim nesrećama u Srbiji, možda bi se došlo do podataka da su to ona najlošija, a to znači najstarija.

Trivan navodi da bi za početak bio zabranjen uvoz "Euro3" motora, a da lično smatra da bi bilo dobro razmisliti i o zabrani "Euro4".

On navodi da će tek od polovine 2020. godine uspjeti da se riješe sve administrativne stvari koje se tiču toga, te da je realno da to može da stupi na snagu od 2021. godine.

"Nije reč samo o zagađenju, već i o bezbednosti. Ne verujem da će cena bitno uticati na to šta ćemo raditi, država mora da povuče taj potez da bismo sami sebe zaštitili. I u ovome što se desilo poslednjih 15 dana kada je zagađenost u pitanju, vidmo posledice saobraćaja, odnosno saobraćaj je značajno doprineo tome", rekao je ministar.

Ističe da prvi korak ka smanjenju zagađenosti vazduha koji se tiče saobraćaja jeste da se eliminišu loši motori, a da je drugi korak da se ograniči kretanje vozila koja najviše zagađuju, što bi kroz par godina doprinelo znatnom padu zagađenja vazduha iz automobila.

"Zdravlje je najvažnije i neću uopšte kalkulisati, učinićemo sve da zdravlje naših građana bude bolje. Ako nam 6.000 građana godišnje premine zbog lošeg vazduha, to mora da se spreči i ima načina za to", zaključio je ministar Trivan.

Predsjednik Srpske asocijacije uvoznika novih vozila Miloš Petrović kazao je da sve ide u korist polovnih automobila, odnosno da dok se uveze maksimalno tridesetak hiljada novih automobila, u istoj godini bude uvezeno preko 150.000 polovnih.

"Ako to gledamo kumulativno, za prethodnih pet godina je 800.000 starih vozila ušlo u Srbiju, a kada prevedemo to u opasan opad - 800.000 tona će ostati u Srbiji negdje na nekim placevima da zagađuje čovekovu sredinu", kazao je Petrović.

Naveo je da su vozila "Euro3" počela da se proizvode 2000. godine i da su na kraju svog životnog vijeka, a da su vozila "Euro4" počela sa proizvodnjom 2003. godine, te da Srbija ima obavezu da ih isključi iz saobraćaja jer ne zadovoljavaju ekološke kriterijume.

Dodao je i da od maja 2021. godine svaki automobil koji bude imao povećanu emisiju gasova neće moći da prođe tehnički pregled.

"Najvažnije je vratiti bezbednost na ulice. Ako bismo ''evro3'' automobile ukinuli smanjili bi zagađenje i vratili veću bezbednost na ulice", navodi Petrović.

I Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja smatra da je dobra inicijativa da se zabrani "Euro3" motor jer, kako kaže, to su stara vozila i ne samo da zagađuju životnu sredinu već utiču i na bezbjednost.

Predsjednik Unije potrošača Srbije Denis Perinčić smatra da zabrana uvoza "Euro3" automobila neće mnogo uticati na cijenu polovnih vozila jer, kako kaže, država treba da spremi i neki paket subvencija za modernija vozila.

S druge strane, efekti koji se budu postigli eliminacijom vozila "Euro3" i "Euro4" biće višestruki.

