Zapalio se još jedan McLaren Senna

McLarenov superautomobil oštećen je nakon što se zapalio u portuglaskom gradu Braga.

Detalji u vezi sa ovim incidentom za sada nisu poznati, ali pretpostavlja se da se vatra najprije pojavila u prostoru u kome je smješten motor automobila. Fotografije nastale neposredno nakon požara prikazuju vatrogasce koji nadziru vozilo nakon gašenja plamena.

Fotografije je na Fejsbuku objavio korisnik Paulo Alekandre, a prenio CM Jornal.

Na njima se ne vidi jasno koliko je štete McLarenu nanio požar. S obzirom na mjesto na kome su se plamenovi najpre pojavili, pretpostavlja se da je najviše stradao pogonski sistem vozila. Kako se navodi, McLaren Senna pripada jednom imućnom portuglaskom biznismenu.

Ovo nije prvi put da mediji izvještavaju od požaru na tom modelu. U decembru 2018. potpuno je izgorio jedan primjerak u Los Anđelesu, dok se u julu 2019. godine McLaren Senna zapalio tokom demo vožnje na Velikoj nagradi Austrije.

Another Senna that just caught fire in Austria pic.twitter.com/1scHjrXXZV