Zašto je geometrija trapa bitna?

Centriranje trapa je jedna od oblasti koje se često previđaju u okviru održavanja vozila, ali šta je zapravo geometrija trapa i zašto je ona važna? Šta je zapravo "reglaža"?

Ovdje govorimo o uglu pod kojim su postavljeni točkovi automobila, što često podrazumijeva sva četiri točka, ne samo pogonske. Uzrok loše "optike" vozila leži u njegovom sistemu ogibljenja, jer prilikom udarca u udarnu rupu, nasađivanja na ivičnjak ili čak blagog sudara, ogibljenje se može poremetiti, a njegove komponente ispasti iz idealne ose.

Ovo direktno utiče na način na koji su točkovi pozicionirani. Provjerom tehničkog uputstva za upotrebu datog od strane proizvođača, uvidjećemo komplet specifikacija vezanih za to kako točkovi vašeg automobila treba da budu centrirani. Šta može da prouzrokuje to da se geometrija trapa poremeti?

Tri su glavna uzroka ove pojave:

Iznenadan udarac u rupu, sudar ili naletanje na ispupčenje

Pohabani dijelovi koji vremenom gube funkcionalnost, poput opruga koje gube prvobitna svojstva što dovodi do gubljenja idealnog centriranja.

Modifikacija klirensa, kada se ogibljenje ne mijenja u skladu s odstojanjem karoserije od tla. Ogibljenje je konstruisano tako da funkcioniše pri određenoj visini, što za posljedicu ima da ako povisite klirens bez da ste prilagodili samo ogibljenje, to će automatski uticati na trap. Koji su simptomi ove pojave? Ukoliko iskusite neke od ispod navedenih problema, treba da proverite vozilo, jer je moguće da geometrija trapa mora da se podesi:

Pojačano ili neravnomerno trošenje pneumatika je najčešći simptom neispravnosti geometrije trapa, tako da treba da je provjerite što prije.

Automobil se zanosi na jednu stranu tokom vožnje.

Upravljač ne stoji u osi ili vibrira

Upravljač se ne vraća glatko u početnu poziciju nakon manevrisanja.

Cviljenje guma.

Tendencija vozila da prilikom davanja ili oduzimanja gasa "pliva" u stranu.

Zašto je centriranje trapa važno?

Prije svega zbog očuvanja sigurnosti. Ukoliko točkovi ne ostvaruju idealan kontakt s tlom i nisu u idealnoj osi, to će značajno uticati na upravljivost, i to na način da će vozač raspolagati sa znatno manje kontrole, i to onda kada mu je ona najpotrebnija.

Automobil može iznenadno da postane nestabilan, što putnike dovodi u opasnost prilikom nekog naglog kočenja u slučaju nužde ili izbjegavanja prepreke.

Gume su posebno ugrožene, jer će se neravnomjerno trošiti i imati mnogo manji životni vijek, da ne govorimo o opasnosti od iznenadnog pucanja tokom vožnje. To znači da ćete morati da "pazarite" novi komplet pneumatika mnogo frekventnije nego što ste planirali.

Na kraju, neispravna geometrija trapa će imati negativan uticaj na potrošnju goriva. Dakle, mnogo je jeftinije otići do vulkanizerskog servisa, proveriti i odraditi "optiku", nego se voziti u neispravnom vozilu, ugrožavajući na taj način i sebe i druge.

(Vrele Gume)