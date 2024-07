​Zašto je novi BMW M5 tako težak? S 2435 kilograma, ima punih 500 kilograma više od prethodnika. Prema riječima šefa BMW-a M, Franka van Mela, većina dodatne težine dolazi isključivo od hibridnog sistema. Govoreći za "Top Gear", van Mel je rekao da se zalagao za plug-in hibridni sistem umjesto obične električne podrške u obliku jednostavnijeg hibridnog sistema.

"Ima smisla da idemo do kraja i u potpunosti iskoristimo prednosti elektrifikacije umjesto da idemo korak unazad. Da, plug-in hibridni sistem teži 400 kg više, ali normalan hibridni sistem i sam već teži 150-200 kg više", rekao je van Mel za "Top Gear".

O masi M5 G90 takođe se žustro raspravlja na društvenim mrežama. Tako je korisnik X-a Graham Smales prikupio mnogo pregleda ovom objavom koja dobro ocrtava u što se pretvorio M5. On je napisao: "Nevjerovatno, E28 BMW M5 gotovo je tonu lakši od najnovije inkarnacije. To odgovara dodatnoj težini Golfa serije 2 GTI. To je napredak?" Pojavila su se i poređenja težine s američkim pick-up kamionetima poput Forda F-150 ili Teslinim modelom S.

"Nismo mogli napraviti uvjerljiv prijedlog bez plug-in hibridnog sistema," nastavio je van Mel u intervjuu za "Top Gear". "Da, moguće je integrisati funkciju pojačanja snage s pomoću hibridnog sistema, ali plug-in hibrid kontinuirano isporučuje električnu snagu i energiju. To vam daje više od jedne funkcije pojačanja snage. A to je mnogo veći korak jer sada imamo električni domet i 200 KS više. To je puno uvjerljivije."

BMW je doduše mogao smanjiti masu prelaskom na manji benzinski motor, ali oni su odlučili zadržati V8 nakon što su vidjeli reakcije na prelaz Mercedesa na četvorocilindrični motor u modelu Mercedes AMG C 63. Frank van Mel je 'Top Gearu' otkrio da je njegov tim nakratko razmišljao o rednom šestorocilindrašu kako bi smanjio težinu. Ali, na kraju se ponovno odlučio za upečatljivi V8.

"Bili biste ludi da koristite četvorocilindraš", rekao je van Mel. "Sljedeći bi na redu bio redni šestorocilindraš: što bi rezultiralo vrlo dugim prednjim dijelom. A trebamo i veliki mjenjač koji bi podnio 1.000 Nm. Dakle, V8 je najbolje rješenje jer je to emotivan motor, ali i kompaktan."

Van Mel je rekao da je BMW takođe razmišljao o konačnom opremanju M5 s potpuno električnim pogonom, međutim, ova ideja je odbačena, navodi "Top Gear". Prema van Melu, trenutna tehnologija ne može pružiti održivu izvedbu i dovoljno dug domet koji kupci očekuju od M5 i BMW se odlučio protiv toga, prenosi "Jutarnji".

