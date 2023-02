Zašto ljudi ne vole Lucid?

Kompanija je u svom izvještaju o zaradi za četvrto tromjesečje saopštila da je imala "preko 28.000" rezervacija za svoju limuzinu Air od 21. februara.

To je bilo iznenađenje, s obzirom da je kompanija prijavila "preko 34.000" rezervacija u novembru i isporučila manje više od 2000 vozila u četvrtom kvartalu, piše Seebiz.

Još više iznenađujuće: Lucid je rekao da planira da napravi samo 10.000 do 14.000 vozila u 2023., daleko manje od otprilike 27.000 analitičara s Wall Streeta koji su očekivali - i od otprilike 34.000 vozila godišnje koje je Lucidova fabrika trebalo da proizvede.

Lucid se suočio s teškim putem kada je Air krenuo u proizvodnju. Komoanija je provela veći dio prve polovine 2022. pokušavajući da obezbijedi ključne komponente i otpetlja logističke probleme. Sada, kada proizvodnja teče više-manje glatko, čini se da se suočava s novim problemom: nedovoljno rezervacija se pretvara u narudžbine.

Izvršni direktor Peter Rawlinson to je potvrdio tokom razgovora o zaradi kada je podsjetio da rezervacije nisu obvezujuće.

“Rešili smo proizvodnju. To sada nije pitanje izlaza,” rekao je Rawlinson. “Moj fokus je na prodaji. I evo o čemu se radi: imamo ono za što vjerujem da je najbolji proizvod na svijetu. ... Premalo je ljudi svjesno ne samo automobila, nego čak i kompanije.”

Rawlinson je dalje rekao da vjeruje da je to "potpuno rešiv problem" i planira da se fokusira na "povećanje svjesti kupaca" 2023.

Više marketinga bi moglo pomoći. Ali očigledno je da se potražnja za Lucidovim vozilima ne ostvaruje tako brzo kako je firma očekivala, što postavlja neka teška pitanja za ulagače.

Prvo, koliko je Lucidovo potencijalno tržište? Svaka procena koliko bi Lucid mogao da raste mora da započne s procenom "ukupnog adresabilnog tržišta", a čini se da su procjene firme na tom planu bile previše ružičaste, s obzirom na to da je njena fabrika postavljena za proizvodnju mnogo više vozila.

Vođenje fabrike automobila ispod kapaciteta nije baš put do profitabilnosti, kao što je glavna finansijska direktorka Sherry House priznala tokkom Lucidovog razgovora o zaradi.

"Budući da proizvodimo vozila u malim količinama na proizvodnim linijama dizajniranim za veće količine, imali smo i nastavićemo da imamo negativnu bruto dobit povezanu s radom i režijskim troškovima", kaže House.

To dovodi do drugog, povezanog pitanja: Koliko dugo će Lucid morati da vodi svoju fabriku s gubitkom? Ili, drugim rečima, koliko će Lucidu trebati da dođe do profitabilnosti - i koliko će novca morati da prikupi od sada do tada?

Dobra vijest je da Lucid ima investitora dubokog džepa. Javni investicijski fond Saudijske Arabije posjeduje oko 62% Lucida i pokazao je - posljednji put u decembru, kada je uložio dodatnih 915 miliona dolara - da je i dalje voljan da finansira kompaniju. Sve dok ima podršku saudijskog fonda, Lucid će moći da nastavi dalje.

Ali put do profitabilnosti - i do velike isplate za Lucidove investitore - sada izgleda duži.

(B92)