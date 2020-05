Zašto novi VW Golf GTI nije ponuđen kao hibrid?

Mnogi entuzijasti drže GTI svetim gralom, pa dizajniranje novog modela zahtijeva poboljšanje bez zadiranja u uobičajeno što se očekuje od takvog proizvoda.

Tako se stvara bogata baština. Nakon što se osvrnete na sedam generacija Golfa GTI imate dobru predstavu o tome kako bi trebao izgledati dizajn nasljednika.

Novi Volkswagen Golf GTI trebao je biti jedna od zvijezda otkazanog Salona automobila u Ženevi 2020. godine.

Definisanje osobina poput crvenih naglasaka iznutra i izvana, kariranih presvlaka na sjedalima i ručice u obliku loptice za ručni mjenjač, sve je to prisutno u novom modelu. To ne znači da je to stara škola, poput novog Golfa na kojem se zasniva, mnogo je digitalniji od svog prethodnika. Ekrani na primjer, na instrument tabli zauzimaju više prostora nego na početnom modelu.

Pokreće ga 2,0-litarski četverocilindrični motor (245 KS, prije 228 KS), ali glasine koje su tvrdile kako će dobiti blagu hibridnu (mild hybrid) tehnologiju bile su lažne. Mnogi će se zapitati zašto, ali ima razloga za takvu odluku. GTI zapravo ne treba dodatni okretni moment električnog motora, a prema stručnjacima VW-a kupci kojima takvo nešto fali neka se okrenu plug-in hibridnom GTE (1,4 turbo 150KS + elektromotor 85 kW = 245 KS), koji nudi istu količinu konjskih snaga kao GTI, ali više okretnog momenta. Uostalom tu je i Golf GTD za ljubitelje sportskog dizela.

Pogon na prednje točkove i šestostepeni mjenjač standardno su dostupni, a uz doplatu nudi se i sedmostupanjski automatski mjenjač. Zanimljiv je podatak koji dolazi s tržišta, jer što je veća snaga, manja je potražnja za ručnim mjenjačem. Ali, u slučaju Golfa GTI još uvijek je veći zahtjev vozača i kupaca za ručnim mjenjačem.

(Automania.hr)