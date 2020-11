Zavirite u luksuznu jahtu bh. firme: Prva već prodata u SAD

Brodogradilište "Salona Yachts", koje je u vlasništvu bosanskohercegovačke Prevent Grupe, premijerno je predstavilo novu jedrilicu, "Salona 46", jedinstvenu luksuznu jedrilicu na domaćem i inostranom tržištu.

"Salona 46, nova jedrilica sa električnom propulzijom jedinstvena je u Hrvatskoj, ali i na svjetskom tržištu, jer su u nju ugrađena čak dva električna motora i propelera što joj omogućava izvanredne plovne performanse i simultano punjenje baterija. Važno je napomenuti da je Salona brodogradilište izuzetno posvećeno razvoju, podršci i provedbi zelene tehnologije te promociji ekološki luksuznih plovila", kazao je izvršni direktor "Salona Yachts", Marin Donadini na predstavljanju nove jahte u Splitu.

Kako je potvrdio, prva Salona 46 već je prodata kupcu u SAD, a plovila koja se prave u ovom brodogradilištu najčešće nalaze kupce upravo u SAD te zapadnoevropskim državama. Važno je naglasiti da ni u vrijeme globalnih poremećaja, izazvanih pandemijom korona virusa, "Salona Yachts" ima optimizovano i dugoročno stabilno poslovanje.

"Salonin tim, u suradnji s dobavljačima, razvija i isporučuje kupcima najbolja zelena rješenja koja trenutno postoje na tržištu, što čini veliki iskorak na svjetskom tržištu luksuznih plovila. Nova Salona 46 kombinira najbolje elemente tehnologije, dizajna, kvalitete i udobnosti. Mogućnost prilagođavanja željama i idejama krajnjeg kupca, omogućavaju nam da svaka Salona zaista postane unikatna i jahta iz snova za svakog vlasnika i ljubitelja Salona brodova", ističe Donadini i dodaje kako je enterijer jahte u cjelosti izađen u proizvodnim pogonima Preventa u BiH.

Salona Grupa dio je Prevent Grupe i proizvodi višestruko nagrađivane performans cruiser I luksuzne jedrilice. Dobitnici su brojnih nagrada, kao što su Boat of the Year u Europi za Salonu 37 a Salona 44 je 2015. godine osvojila nagradu Boat of the Year i u SAD.

"Kontinuirane investicije, suradnja s velikim svjetskim brendovima i praćenje globalnih trendova bili su osnova da se poziciniramo među industrijske lidere CEE regije. Filozofiju održivog poslovanje primjenjujemo u svim segmentima našeg djelovanja, što je i logičan korak koji prati globalne trendove. Ponosni smo da je i naša članica Salona napravila iskorak i među prvima u svijetu napravila jedrilicu na električni pogon koja je u rekordnom roku pronašla svoje kupce, te je prepoznata od strane stručnjaka u ovoj oblasti, ističu iz Prevent Grupe te dodaju kako će u narednom periodu nastaviti ulagati u inovacije u svim industrijama u kojima djeluju".

Prevent Grupa posluje u 7 država u CEE regiji ima više od 10.000 zaposlenih a nalazi se među top 100 industrijskih kompanija.