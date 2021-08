Zbog uvođenja Euro 7 Mercedes će prepoloviti ponudu

Prijedlog Evropske komisije poziva na ukidanje prodaje konvencionalnih automobila već 2035. On mora biti izglasan od strane 27 članica EU, da bi zabrana stupila na snagu, ali u međuvremenu, proizvođači automobila će vjerovatno biti prisiljeni da značajno redukuju benzinsku i dizel ponudu. Razlog je Euro 7 regulativa.

Očekuje se da na snagu stupi 2025., sa strožim CO2 standardima, što će ugroziti male automobile pogonjene motorima s unutrašnjim sagorijevanjem.

Razlog je taj što će za proizvođače biti teško da ostvare profit na njima, nakon što izvrše neophodne modifikacije da bi ih uskladili s novim pravilima.

Isto važi i za visokoperformantne modele, koji su poznati kao veliki potrošači.

Iz tih razloga, Mercedes razmišlja unaprijed i planira da eliminiše mnoge motorne opcije.

U nedavnom intervjuu, glavni operativac Mercedesa, Markus Šefe, priznao je da će marka iz Štutgarta praktično prepoloviti broj pogonskih verzija u ponudi tokom ove dekade.

"Redukovaćemo broj pogonskih varijanti sa stupanjem na snagu Euro 7 standarda, za oko 50 odsto", rekao je on.

Sa sljedećom generacijom AMG C63, koja se s V8 prebacuje na elektrifikovanu verziju AMG A45 četvorocilindraša, transformacija praktično započinje.

Po prijedlozima Konzorcijuma evropske komisije za ultranisku emisiju (Clove), automobili bi mogli da budu opremljeni višestepenim "superkatalizatorima".

Benzinski pogonjeni modeli bi trebalo da dobiju grijane električne katalizatore, dvostruke trostepene katalizatore, filter čađi i katalizator s amonijakom.

Ne samo to, već bi vozila usklađena s Euro 7 standardima mogla da posjeduju dijagnostički sistem ugrađen u kompjuter, koji će analizirati rad motora sve vrijeme i osigurati da emisija bude pod kontrolom 240.000 kilometara. Naravno, sve to zvuči prilično skupo za implementiranje, što je ujedno razlog pojednostavljivanja motorne ponude od strane brojnih proizvođača.

Čini se da će Euro 7 biti još jedan ekser zaboden u kovčeg SUS motora, prisiljavajući proizvođače da dodatno ubrzaju tranziciju ka električnim automobilima.

Nekoliko marki je već najavilo potpuno prebacivanje na električnu gamu do kraja dekade, uključujući Jaguar (2025.), Opel (2028.), Ford u Evropi (2030.), Volvo (2030.), Bentley (2030.) itd.

Što se Mercedesa tiče, on takođe želi da odbaci motore s unutrašnjim sagorijevanjem do kraja ove dekade, ali to će se desiti onda "kada tržišni uslovi to budu dozvolili". To je ambiciozan plan jedne luksuzne marke koja i dalje prodaje "dinosauruse" poput V12 motora.

Šestolitarska twin-turbo jedinica je dostupna samo u Maybachu S klase, a nedavno se našla i u blindiranom Mercedesu S klase Guard, pišu Vrele gume.