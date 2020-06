Zbog virusa korona odgođen hercegovački "Off Road Rally"

"Off Road Rally Grand Hercegovina 2020." koji se trebao održati narednog vikenda na Blidinju i okupiti 100 takmičara iz Evrope je odgođen zbog virusa korona.

"Zbog novonastale situacije i novim slučajevima zaraze kovid-19 u BiH te novih mjera nadležnih institucija, primorani smo odgoditi događaj do daljnjeg. Svi smo željno iščekivali nove off road avanture, ali ipak nam je zdravlje najvažnije", poručili su iz Off road kluba Grand Hercegovina.

Prva ovogodišnja trka "Off Road Rally" u organizaciji prošlogodišnjeg državnog prvaka Bosne i Hercegovine "Grand Hercegovina", trebala se održati 20. i 21. jula u Parku prirode Blidinje i otvoriti sezona off road takmičenja u BiH.

(Klix.ba)