Zvanično predstavljen VW T-Roc R

Sve do nedavno performantni SUV modeli su bili rezervisani za premijum automobilske brendove.

Međutim, i oni koji proizvode automobile za "šire mase" su odlučili da žele "parče tog kolača". Upravo iz tog razloga su modeli kao što je novi VW T-Roc R nešto na šta treba polako da se privikavamo.

Naime, VW T-Roc R će svoju javnu premijeru imati na ženevskom sajmu automobila.

Međutim, već su objavljene prve fotografije i detalji o njemu. Da napomenemo i da je T-Roc prvi SUV model koji je dobio oznaku "R". Za njegov razvoj je zaslužno Volkswagen R odjeljenje, a navodi se da on ima otprilike istu snagu kao i model Golf R.

Ispod njegove haube krije se četvorocilindarski TSI agregat radne zapremine 2 litara sa turbo punjačem. On razvija 296 konjskih snaga i 400 Nm obrtnog momenta. Povezan je sa sedmostepenom DSG automatskom transmisijom i standardnim 4Motion pogonom na sva četiri točka. Zahvaljujući ovom pogonskom sklopu, VW T-Roc R iz mesta do 100 km/h ubrzava za 4,9 sekundi. On takođe postiže elektronski ograničenu maksimalnu brzinu od 250 km/h. Impresivno za jedan SUV za "narod", zar ne?

VW T-Roc R ima i niže vešanje i unapređeno upravljanje i kočioni sistem. Tu je i novi "Race" mod vožnje i mogućnost da se manuelno isključi ESC (Electronic Stability Control).

Dizajn

Kada je riječ o dizajnu. VW T-Roc R ima dosta detalja koji ukazuju na njegove performantne karakteristike, Tu je jedinstvena maska (grill) obložena eloksiranim aluminijumom, agrisviniji branici sa većim usisnicima za vazduh, četiri izduvne cevi i ekskluzivne Spielberg alu felne veličine 18 cola. Kao opcija su dostupne i felne veličine 19 cola sa pneumaticima dimenzija 235/40 R19.

Tu su i hromirani poklopci retovizora, krovni sopjler i crna kočiona klješta. Kupcima će na raspolaganju biti i crni krov.

Unutrašnjost kabine je takođe bogata R detaljima. Ističe se i volan u obliku slova D i bijelo ambijentalno osvetljenje.

Na fotografijama je automobil kog predstavnici kompanije opisuju kao vozilo koje je "skoro spremno za proizvodnju". To znači da postoje šanse da će još neki detalji biti promijenjeni, ali će modifikacije biti minimalne.