Auto-putem 325 km na sat, pogledajte kako "leti" porše 911 turbo S

Kada ovakvu "zvijer" izvedete na popularni autoban, ishod sa video-snimka je sasvim realan epilog...

Automobil pokreće novi šestocilindarski 3,8-litarski twin-turbo u "bokser" konfiguraciji, koji je uparen s automatizovanim osmobrzinskim mjenjačem sa duplim kvačilom.

Maksimalna snaga motora je 650 KS, odnosno 70 KS više od prethodnika, dok najveći obrtni moment iznosi 800 Nm.

To je dovoljno da 911 Turbo S ubrza iz stanja mirovanja do 100 km/h za samo 2,7 s, a do 200 km/h stiže za nešto više od 9 s. Maksimalna brzina je 330 km/h.

(24sedam)