Boljka električnih automobila: Zastarjeli su već nakon godinu?

Razvoj u industriji električnih vozila toliko je brz da automobili zastarijevaju za nekoliko mjeseci. Direktor i vlasnik kompanije Nio koja proizvodi električne automobile Vilijam Li upozorava da industrija ide naprijed prebrzo jer se neki modeli ozbiljno obnavljaju po dva puta u samo šest mjeseci.

"Ako se stari sistemo ne mogu ažurirati, to će jako naštetiti starim korisnicima", kaže Li.

Nedavno su vlasnici automobila žestoko kritikovali Zeekr nakon što je proizvođač lansirao ažuriranu verziju vozila 001 samo šest mjeseci nakon posljednje promjene modela. Novi model došao je sa znatno poboljšanim kompjuterom i sistemima pomoći vozaču. Razvoj je toliko brz da je novi model često zastario nakon samo godinu dana. Nekoliko je problema, prvi, potrošiti, na primjer, 50 hiljada evra na vozilo koje će brzo biti anakrono, a potom i izgubiti veliku količinu novca kada ga prodajete kao korišteno vozilo.

Li upozorava da automobilska industrija rizikuje gubitak povjerenja kupaca ako prodaje proizvode koji su tehnološki pregaženi nakon samo nekoliko mjeseci.

"U eri pametnih automobila brza promjena konfiguracije vozila veliki je problem s kojim se industrija suočava. Proizvođači moraju pažljivo da razmotre interese starih kupaca kada lansiraju nove proizvode", rekao je Li.

On kaže da vjeruje da bi proizvođači automobila umjesto toga trebali da ulože više u razvoj softvera i dopustiti ažuriranja starih kupcaca. Model je to koji Tesla već godinama primjenjuje, kada i stariji modeli dobivaju ažuriranja softvera, do određene granice.

(Revija HAK)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.