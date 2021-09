Da li je dobro preskakati brzine prilikom mijenjanja brzine

1, 2, 3, 4, 5 ili 5, 4, 3, 2, 1 - mora li to biti redoslijed prebacivanja brzina uvijek i tačno ovako? Da li je pametno sa ručnim mjenjačem preskakati stepene prenosa?

Ručni mjenjači imaju prednost u odnosu na automatske mjenjače što vam omogućavaju odabir bilo kojeg stepena prenosa u gotovo svakom trenutku, a time i preskakanje nekih stepeni prenosa. Pitanje je samo da li je takva praksa zdrava za automobil?

Pored uzastopnog povećanja popularnosti automatskih mjenjača, "šaltaši" su i dalje najpopularnija vrsta mjenjača u vozilima koja se voze bosanskohercegovačkim cestama. Mijenjanje pojedinačnih stepeni prenosa rutinska je aktivnost za većinu vozača.

Međutim, malo njih razmišlja o mogućim greškama koje čini. Je li preskakanje određenih brzina jedno od njih? Ne, ali samo ako to radimo mudro. Takođe je vrijedno zapamtiti da se cijeli proces razlikuje zavisno od smjeru u kojem mijenjamo brzine. Osim brzina prema gore, pred nama su i druge "zamke" osim u slučaju prebacivanja u niži stepen prenosa.

Preskakanje brzina pri mijenjanju stepeni prenosa

Ovo je uobičajen trik koji koriste mnogi vozači. Štaviše, preporučuju ga i instruktori vožnje. To i ne čudi, uostalom, što je veći prenosni omjer, manji je broj okretaja motora, a time i potrošnja goriva.

Klasična situacija - vozač želi ubrzati automobil do veće brzine. Vozeći u 2. stepenu prenosa, motor tjera na veće okretaje, a kad se postigne željena brzina, odmah prebacuje 4. stepen, izostavljajući treći. Cijeli proces je glatkiji i brži. No, da li je to zdravo za vožnju?

Da, ali samo pod uslovom da broj okretaja motora ne padne prenisko nakon prebacivanja u viši stepen prijenosa. Na primjer - ubrzavamo do 60 km/h u 2. stepnu prenosa, tahometar pokazuje 4000 o/min, ubacujemo četvrti i okretaji padaju na 2000 okretaja u minuti, što se u većini slučajeva može smatrati vrijednošću koja omogućuje i daljnje ubrzanje i vožnju konstantnom brzinom.

Međutim, ako bismo prebacili iz 2. u 5. stepen prenosa, broj okretaja motora mogao bi pasti ispod 1500 o/min. što bi opteretilo motor. Koja je obrnuta situacija?

Mogu li se i preskočiti stepeni prenosa prilikom prebacivanja u nižu brzinu?

Mnogi vozači, posebno u benzinskim automobilima s atmosferskim motorima, to čine, na primjer, prije nego započnu manevar preticanja. Na primjer - vozimo 80 km/h u 5. stepenu prenosa, tahometar pokazuje 2000 o/min i želimo što prije prestići automobil koji je pred nama. Prebacivanjem u treću brzinu brzina motora će se povećati na preko 3000 o/min. min. (na kojem starija benzinska vozila samo "živnu"), i na taj način učinkovitije izvode cijeli manevar.

Međutim, vrijedi zapamtiti da nagli porast okretaja može biti mnogo štetniji od njegovog smanjenja. Previše oštro smanjenje ne znači samo veliko opterećenje pogonskog sklopa, već i, na primjer, opasnost od blokiranja točkova i gubitka prianjanja na klizavim površinama. Zato iskusniji vozači prelaze u niži stepen prenosa povećavajući broj okretaja motora laganim pritiskom na gas, što omogućuje minimiziranje negativnih učinaka naglih smanjenja.

Pa je li moguće preskočiti brzine sa ručnim mjenjačem?

Da, ali samo pod uslovom da pazimo na ispravnu brzinu vrtnje motora. To je vrijednost koja je različita za svaki automobil i motor, a za upoznavanje je potrebna određena doza osjećaja. Svakako, manje je riskantno i lakše je preskakati zupčanike pri prebacivanju na više stepene, što mnogi vozači prakticiraju.

Smanjivanje nekoliko brzina odjednom je nešto viša autoškola. S obzirom na mogući rizik gubitka vuče i sila koje djeluju na pogon, teško je preporučiti ovu tehniku ​​za glatku svakodnevnu vožnju.

(Automobili.ba)