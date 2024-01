Da li punjenje električnog automobila do kraja šteti bateriji?

Kao što većina ljudi puni svoj mobilni telefon do 100 posto, vlasnici električnih automobila prilikom punjenja rade identičnu stvar. Međutim, da li punjenje električnog automobila "do kraja" može da naškodi bateriji?

Itekako može. Iako povremeno punjenje do kraja nije problem, trebalo bi izbjegavati punjenje električnog automobila do 100 odsto. Ako to ne učinite, smanjiće se vijek trajanja baterije i predviđeni električni domet automobila, navodi Jutarnji.hr.

Litijum-jonske baterije koje pokreću veliku većinu električnih automobila najefikasnije su pri nivoima napunjenosti između 20 i 80 posto, piše Motoringelectric.

Tako Hyundai kaže: "Preporučuje se punjenje auta na 80 posto. Iako ćete tako kratkoročno imati manji domet, možete povećati životni vijek baterije. Još jedna prednost je što na taj način ostavljate prostor za regenerativno kočenje koje se često isključuje ako je baterija potpuno napunjena - kako bi se izbjeglo prekomjerno punjenje baterija."

Hyundaijevo mišljenje dijeli i Ilon Mask, koji je u odgovoru na pitanje o punjenju do kraja rekao: "Na 100 posto napunjenosti, regeneracijsko kočenje ne radi, jer je baterija puna, pa je automobil manje efikasan".

Ford, koji između ostalih nudi električni model Mustang Mach-E, takođe nudi sličan savjet: "Za većinu Fordovih električnih vozila preporučeni nivo napunjenosti je 90 posto".

"Izbjegavajte punjenje do 100 posto kada vam taj domet nije potreban. Preporučujemo da auto napunite do kraja ako idete na duža putovanja", tvrdi Ford.

Zaključak je ipak da ne treba panično izbjegavati punjenje do kraja.

Ako je pred vama dugo putovanje ili znate da na odredištu nećete imati pristup punjaču, počastite se punjenjem do kraja. Briga o zdravlju baterije biće vam najmanji problem ako u "nekoj zabiti" ostanete bez struje.

Ali, svakako imajte na umu da je punjenje između 20 i 80 posto ključno ako želite dugoročno da očuvate domet svog automobila i duže održite bateriju u vrhunskom stanju, piše Motoringelectric.

(Jutarnji.hr/Autoblog.rs)

